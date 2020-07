Berloso pot assumir Sostenibilitat i Martí Terés, quedar-se Cultura

La marxa de Carles Ribas de l'equip de govern de Girona obrirà un forat que molt probablement ocuparà el número 10 de la llista de JxCat i que es va quedar a les portes de repetir com a regidor, Eduard Berloso. L'alcaldessa, Marta Madrenas, el va repescar com a coordinador d'empreses municipals, i ara podria assumir Sostenibilitat. De fet, com a coordinador ja s'està encarregat dels futurs contractes de la recollida d'escombraries i la neteja viària, així com del pas cap a la municipalització de l'empresa d'aigües entre d'altres. Berloso però, havia promès deixar el càrrec de confiança quan tingués lligats tots els nous contractes de les empreses. Ell calculava una mica més de dos anys. Ja només li quedaria un i mig.

Amb aquests canvis, Martí Terés, que fins ara és el responsable de Sostenibilitat podria encarregar-se de l'àrea que gestiona Ribas: Cultura i Joventut. L'organització de les Fires de Girona, també en mans de Ribas, podria ser també per Terés o retornar a Eva Palau, que ja ho havia gestionat al darrer mandat però que ja acumula les regidories d'Esports, Educació i Salut. El càrrec de portaveu del grup que tenia Ribas, podria recaure en Lluís Martí, advocat amb bona oratòria com Ribas, i que a més, el partit vol potenciar.

«Una crisi» i un «govern dèbil»

Des de l'equip de govern no s'ha volgut valorar la marxa avançada per Diari de Girona en l'edició del dijous perquè «encara no hi ha la notificació oficial». L'anunci d'aquest diari de la marxa de Ribas del PDeCat - va deixar la militància fa dues setmanes- però sobretot de l'equip de govern ha provocat la reacció de l'oposició. Per Guanyem, la dimissió és «l'expressió clara d'un govern que no rutlla, amb manca de cohesió i que no té ni l'empenta ni el lideratge necessaris per gestionar la ciutat amb els reptes que ara mateix hi ha sobre la taula». Assegura que obre «una crisi de govern a l'ens gironí que podria tenir conseqüències més enllà de la dimissió» i considera que Madrenas «ja no pot amagar que el seu govern es troba en estat crític».

El seu portaveu, Lluc Salellas, ha expressat que «aquesta crisi és la conseqüència directa de la desatenció de Marta Madrenas respecte els assumptes de la ciutat perquè prioritza la seva implicació en la política que es fa a Barcelona i les picaraballes internes de l'espai postconvergent». Salellas es va mostrar «preocupat» per la pressumpta entrada com a regidor d'Eduard Berloso, «de qui tothom en recorda la seva gestió pèssima al capdavant de diverses àrees en el passat més recent de l'Ajuntament de Girona». Mentrestant, el PSC assegura que la marxa de Ribas evidencia «el govern en minoria i dèbil» de Madrenas. La seva portaveu , Sílvia Paneque, assegura que la situació de l'equip de govern és «molt greu».

«Es constata que aquest govern de nou regidors i regidores no podia funcionar, i ara menys que mai; en aquesta situació, o el govern troba vies per tenir l'estabilitat necessària per oferir-nos solucions, o obliguen tots els partits de l'oposició a haver d'assumir responsabilitats i tenir el valor de trobar una sortida a aquest permanent atzucac», diu el PSC. Unes declaracions que deixen entreveure una possible moció de censura

La renúncia de Ribas també comportarà un forat al consell comarcal del Gironès on és el vicepresident segon i s'encarrega de l'àrea de Cooperació i Serveis Tècnics.