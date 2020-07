Jordi Roca i Can Castelló, units per crear el «Xuixo Casa Cacao»

Casa Cacao, el nou projecte xocolater d'El Celler de Can Roca, i l'artesà de xuixos de Can Castelló s'han unit per crear el «Xuixo Casa Cacao» de la mà de Jordi Roca i de Julià Castelló. Es tracta d'un xuixo de crema de xocolata de 50 grams, fet amb un 72% de cacau procedent de la comunitat arhuaca de Colòmbia, però també per productes gironins. Està elaborat amb la tècnica de «l'autèntic xuixo de Girona» de l'empresa centenària de la pastisseria de Castelló.

Jordi Roca, impulsor de Casa Cacao, ha explicat que «el xuixo és l'emblema dolç de la ciutat de Girona i Julià Castelló és qui millor el representa. Roca ha destacat que «és una sort poder omplir aquesta elaboració amb la nostra xocolata». El pastisser Julià Castellò explica que els xuixos són de crema de xocolata, «semblant a un trufat», i que se serveixen calents perquè «hi donen un plus i s'hi noten més totes les aromes».