Sarrià de Ter augmentarà el control d'abocaments incívics de deixalles

La Policia Municipal de Sarrià de Ter augmentarà els controls als barris per advertir i sancionar els infractors que no aboquin correctament les deixalles, ja que en la darrera setmana han notat un «augment considerable» de conductes incíviques pel que fa a aquest aspecte. Per aquesta raó, l'Ajuntament està en procés d'elaborar una campanya de conscienciació per als veïns, que preveuen llançar a finals de mes.

Alguns dels darrers casos que han interceptat els agents i que, segons va informar el consistori a Telegram, serà sancionat, ha estat el d'una persona que va ser enxampada llançant la brossa fora del contenidor. Un altre és el d'uns veïns de Girona que van abocar deixalles voluminoses en els contenidors d'escombraries ubicats al davant d'una empresa de mobles de l'avinguda de França de Sarrià. En aquest últim cas, «s'està procedint» a sancionar els responsables. Per altra banda, la brigada municipal va omplir un camió de deixalles amb trossos de fusta abocats al mig del bosc. Des del consistori adverteixen que tothom que realitzi qualsevol incivisme serà advertit i, si és reiterant, serà sancionat degudament mitjançant l'ordenança de civisme.

L'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, puntualitza que és una problemàtica amb què «en els darrers cinc anys de mandat no ens havíem trobat mai». Fajula especula que aquest «canvi d'actitud» podria ser conseqüència de la covid-19: «Pot ser que aquest estiu molta gent hagi decidit quedar-se al poble en comptes de marxar, i hagi augmentat el nombre de residus generats».



Recollida porta a porta, al gener

Sarrià de Ter és un dels municipis gironins que a principis de l'any vinent començarà la recollida de deixalles porta a porta. Aquesta és la raó principal per la qual el consistori no opta per solucionar la problemàtica comprant més contenidors, ja que «no seria rendible». Aquest canvi arribarà al gener, quatre mesos més tard a conseqüència del coronavirus. L'alcalde declara que serà molt important que la població entengui el nou funcionament, per això durant els primers mesos els agents cívics s'encarregaran de conscienciar de com s'ha de fer.