La setmana «horribilis» de Madrenas

Salten cinc minuts per a la una. Sona de fons música clàssica. L'auditori Josep Irla es va emplenant lentament de periodistes i personalitats sanitàries a l'espera dels protagonistes. Les mascaretes i el distanciament són presents a la sala que presenciarà el punt final de l'històric debat sobre la ubicació del nou Hospital Doctor Josep Trueta. A les dotze i pocs minuts entra en escena l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que arriba escortada pel delegat del Govern a Girona, Pere Vila. La mascareta que porta l'alcaldessa impedeix deduir la seva expressió facial, tot i que s'adreça ràpidament al seu lloc a la taula de l'escenari; s'asseu a l'esquerra del director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, que la separa de l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, situat a l'extrem dret de l'escena.

Pocs dies després de conèixer la dimissió del regidor Carles Ribas que provocarà un ball de cadires a l'equip de govern, Madrenas té la mirarda perduda en direcció al centre de la sala i recolza la barbeta sobre els punys, de ben segur conscient d'haver-se d'empassar tot l'argumentari sobre la nova ubicació de l'hospital, a Salt. Som a la fi d'un episodi batallat pel seu grup municipal des de fa anys i que culmina amb la imposició del criteri de Salut. Mentre Comella explica la previsió sobre la construcció del centre sanitari, Madrenas sembla no parar atenció; només canvia de postura per beure aigua.

L'hora dels parlaments

Acabat l'argumentari de Comella, una llarga hora de per què Salt sí i per què Domeny no, torn de paraula per a Viñas. El batlle, conscient d'haver «guanyat» aquesta estranya partida de Monopoly i amb una mascareta que probablement amaga una expressió de satisfacció, assegura que «sempre hem fugit de batalles localistes» i argumenta la «predisposició històrica de Salt» per acollir el nou hospital. Abans de finalitzar el discurs, agraeix a Madrenas «l'exercici de responsabilitat» que ha permès posar fi a l'estira-i-arronsa, així com la cessió dels terrenys de Mas Xirgu, de domini territorial gironí i que també ubicaran part del nou complex.

I arriba l'hora: Madrenas pren la paraula i apel·la al «cansament social» que ha generat el debat –una dècada de discussions, ni més ni menys– i que «tapava» la «necessitat d'un nou equipament». Al·ludint a la responsabilitat que s'exigeix als representants polítics, fa referència a la «gestió intel·ligent» que ha portat a la resolució del conflicte. Ara bé, si en la darrera dècada ha insistit per activa i per passiva que Girona havia d'acollir el nou hospital, evidentment no podia faltar la defensa de la ubicació de Domeny «que entenc que complia millor el que necessitem» en l'escena final d'aquest drama. I assumida la derrota política i la diàspora de sanitaris cap a Salt, dedica unes paraules de reconeixement «al personal mèdic que, allunyat de les cridòries de les xarxes socials», ha treballat pel nou projecte i fa especial menció a la tasca del president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana. Més crítica, l'alcaldessa es refereix a les «cridòries» d'algun cardiòleg habituat a plataformes com Twitter –en clara al·lusió al cap de Cardiologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina, Ramon Brugada, el gran defensor de l'opció de Salt.

Per a Madrenas la solució final «és un bon acord». L'alcaldessa defensa que l'Ajuntament fa «un exercici de responsabilitat i capitalitat del territori» i afirma que amb aquest conveni es garanteix que el Trueta i el Santa Caterina mantindran l'autonomia. La batllessa afegeix que l'acord també implica la construcció d'un ambulatori d'urgències, les reformes dels CAPs de la ciutat, la construcció del CAP a l'Eixample, haver establert les bases per definir els futurs usos de l'actual edifici del Trueta i «alliberar» els terrenys de Domeny. Insisteix que «és un acord històric» i que caldrà «treballar» per fer-lo realitat. «Espero que el Trueta sigui protagonista pels usos i no pel debat», diu. Cap a les dues: fi d'escena. Aplaudiments dels assistents i punt final a una setmana horribilis de Madrenas, que ha vist marxar el Trueta a Salt i Ribas del govern.