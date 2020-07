Retiren les restes forestals i els residus que va deixar el temporal Gloria a l'illa del Ter de Girona

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), en coordinació amb l'Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter, ha posat en marxa els treballs de millora mediambiental de l'illa del Ter, dins del terme municipal de Girona. Es tracta d'unes actuacions que serviran per retirar totes aquelles restes forestals i residus urbans que va deixar el temporal Gloria en aquest punt el passat mes de gener. Els treballs tindran una durada d'entre tres i quatre setmanes i comptaran amb la supervisió d'una direcció ambiental per tal de garantir que s'executen d'acord amb les directrius establertes.

L'illa de Ter està situada a la confluència del riu Onyar amb el Ter a la ciutat de Girona i està declarada refugi de fauna salvatge pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya des de l'any 2003. La seva situació estratègica té una gran importància per garantir la continuïtat com a corredor biològic del riu Ter al seu pas per la zona urbana de Girona. A més, el seu aïllament ha propiciat que hagi esdevingut una important zona de refugi i nidificació d'una gran diversitat de fauna pròpia de les zones humides i riberenques.

Arran de la riuada durant el temporal Gloria, a l'interior de l'illa han quedat dipositats una gran quantitat d'arbres tombats que poden suposar un obstacle per al flux de l'aigua, amb el risc de generar taps a les infraestructures situades aigües avall del riu i suposar un fre al desguàs de l'Onyar en cas de nova crescuda. També hi han arribat molts residus plàstics i d'altres que s'han acumulat en diferents punts de la mateixa illa.

En el marc de les actuacions d'emergència d'adequació de les lleres de la demarcació territorial de Girona, es retiraran de l'illa aquells troncs tombats que poden ser arrossegats en futures riuades així com tota la quantitat possible de residus.

Els treballs comencen un cop ha finalitzat el període de nidificació de la majoria d'espècies d'ocells i comptaran amb la supervisió d'una direcció ambiental per garantir que s'executen d'acord amb les directrius establertes. Les actuacions es duran a terme amb un tractor forestal i un autocarregador que accediran a l'illa des de Sant Ponç, fent servir els camins existents d'actuacions anteriors.

També es preveu deixar les soques dels arbres tombats en punts on no puguin ser arrossegades de nou per tal de que serveixin de refugi de fauna d'espècies, no només saproxíliques (descomponedors de fusta), sinó també d'altres com petits mamífers, amfibis i rèptils.