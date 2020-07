Guanyem presenta una moció per reclamar a Madrenas que es dediqui «al 100%» a la ciutat

Guanyem Girona portarà al ple extraordinari de dilluns vinent una moció que reclama a l'alcaldessa dedicar-se "al 100%" a la ciutat i, per tant, deixar el Parlament (on Madrenas és diputada de JxCat). El portaveu de la formació, Lluc Salellas, subratlla que "davant la crisi econòmica i social que vindrà", i després que s'hagi evidenciat que Girona té "un govern feble", cal que Marta Madrenas "renunciï a la duplicitat de càrrecs". Per aquest motiu, Guanyem demana l'aval de la resta de grups –també, JxCat- perquè la moció s'aprovi i s'insti l'alcaldessa a "dedicar-se exclusivament a Girona". Per a la formació, Madrenas ha d'abandonar l'escó de manera "immediata" per "millorar" la gestió a la ciutat "en un moment profundament complicat".

Guanyem Girona justifica la moció dient que cal impulsar "un acord de ciutat, de present i de futur" perquè l'alcaldessa "dediqui el seu temps exclusivament a Girona". Per a la formació municipalista, cal que Madrenas renunciï al seu escó de JxCat "de manera immediata per millorar la gestió que hi ha ara mateix a la ciutat". No només per la crisi sanitària, social i econòmica del coronavirus, sinó també perquè l'equip de govern està "afeblit i en minoria".

"Davant la crisi que vindrà, i amb els aprenentatges d'aquest primer any de mandat, necessitem que el lideratge institucional de la ciutat es dediqui al 100% a Girona", afirma el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas. I per això, Salellas reclama a Madrenas que renunciï "a la duplicitat de càrrecs". No només a l'escó del Parlament, sinó també als que pogués ostentar en d'altres administracions, "com el Congrés o la Diputació".

Salellas adverteix que, davant una situació en què la covid-19 pot tornar a rebrotar, "la situació social que tenim i tindrem en una capital de més de 100.000 habitants reclama una dedicació del 100% de qui ostenta l'alcaldia". Per això, el portaveu de Guanyem recrimina a Madrenas haver-se centrat "en la política que es fa a Barcelona i en la creació de nous partits, com ah estat fent en els últims dies".

També a JxCat

Guanyem Girona demana a la resta de grups –també, a l'equip de govern- que facin "un pas endavant" i aprovin la moció per tancar "un compromís de ciutat que marqui la centralitat de la figura de l'alcaldia, i també del govern, en un moment de tantes necessitats". "No entendríem que, de manera implícita o explícita, els grups municipals defensin que ara mateix l'alcaldia de Girona és compatible amb dedicar part del temps a la política parlamentària catalana o espanyola ja que, més que mai, és hora de fer ciutat", ha insistit Salellas.

El portaveu de Guanyem, que ha dit que han estat parlant la proposta amb altres grups, s'ha mostrat confiat que la moció prosperarà. Sobretot, perquè durant la campanya electoral del 26-M, "la majoria de partits polítics van defensar la dedicació exclusiva a la ciutat si la seva llista era la més votada".

"Setmana horribilis"

En paral·lel, Lluc Salellas també ha qualificat els darrers dies de "setmana horribilis" per a l'alcaldessa. Entre d'altres, perquè el ple va aprovar una moció que instava JxCat a posposar el projecte del museu d'art contemporani a la Casa Pastors. Perquè el portaveu de l'equip de govern i tinent d'alcaldia de Cultura, Carles Ribas, ha anunciat que deixa l'Ajuntament o perquè s'ha sabut que el futur hospital Josep Trueta se situarà al costat del Santa Caterina de Salt (Gironès), i no als terrenys de Domeny.

Per a Guanyem Girona, això demostra que el govern Madrenas "no té rumb" i és "incapaç de gestionar les majories i les urgències socials, polítiques i culturals que té una capital del país com ara Girona".