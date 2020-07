L'Ajuntament de Girona endurirà els controls policials per l'ús de la mascareta per evitar rebrots

L'Ajuntament de Girona intensificarà el control policial per l'ús obligatori de mascareta en la via pública, els espais públics oberts o tancats, i al transport públic, tal com obliga la Generalitat.

La decisió es va prendre ahir, durant la reunió que va convocar l'alcaldessa Marta Madrenas amb el comitè assessor municipal per fer un seguiment de l'evolució dels casos positius de covid-19 a la ciutat, i per estudiar possibles mesures a prendre. Aquest òrgan està format per regidors i regidores del govern municipal i per personal tècnic de les diferents àrees de l'Ajuntament de Girona, i es va crear a principis de març. El seu objectiu és coordinar tots els departaments del consistori, tant per prevenir contagis com per organitzar els serveis en funció de l'evolució del virus.

L'última reunió del comitè va ser el 22 de juny, i l'alcaldessa la va reactivar ahir després dels rebrots registrats en altres ciutats del país i de l'adopció de mesures preventives per part de la Generalitat de Catalunya, que s'han intensificat aquest cap de setmana en aquestes ciutats.

Pel que fa a la situació de rebrots que estan vivint algunes poblacions Madrenas assegura que «a Girona ciutat encara no s'està en aquesta situació, però precisament per això ara és el moment de demanar a la ciutadania que, com ha fet fins ara, respongui amb molta responsabilitat i solidaritat i compleixi amb les recomanacions sanitàries». Madrenas també va destacar que calia «evitar passes enrere» en la salut pública i també en la represa de l'activitat econòmica gironina.

De tal manera, i per evitar que aquesta situació es repeteixi a la ciutat, el comitè assessor va acordar intensificar el control policial per identificar aquelles persones que no portin mascareta en els espais i les situacions que indica la Generalitat de Catalunya (via pública, en espais públics oberts o tancats, i al transport públic) i tenint en compte les excepcions pertinents: persones amb dificultats respiratòries; persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat; durant l'exercici físic esportiu a l'aire lliure; o en espais com platges o piscines.

A hores d'ara i un cop analitzades les dades, el consell ha descartat l'adopció de mesures específiques, com les que podrien afectar l'obertura d'espais d'ús públic o l'organització d'activitats.