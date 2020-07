Girona dedica un parc de Can Gibert a Jordi Vilamitjana

El professor i articulista Jordi Vilamitjana, col·laborador de Diari de Girona traspassat el 2014 als 56 anys d'edat, tindrà un parc dedicat al barri de Can Gibert del Pla, segons va acordar ahir la Comissió del Nomenclàtor de la ciutat. D'aquesta manera, el nom de Vilamitjana quedarà vinculat per sempre a un dels barris -juntament amb Santa Eugènia- que més es va estimar i que va defensar tant des del seus escrits com des de la seva tasca com a docent a l'institut de Santa Eugènia. El nou parc de Jordi Vilamitjana i Pujol es troba entre els carrers Marina Castanyer, carrer Montnegre i carrer de Salt.

A més, la Comissió del Nomenclàtor va acordar en la mateixa sessió d'ahir batejar cinc espais més públics a la ciutat. Un estarà dedicat a l'activista veïnal i exregidor socialista Pepe Guerrero, que, com no podia ser d'una altra manera, tindrà una plaça dedicada al seu barri, concretament en el parc situat entre Germans Sàbat i Mas Catofa, entre els carrers Mas Catofa i Modeguera Gran. Guerrero va morir l'any 2018 als 68 anys d'edat.

Per la seva banda, la periodista Pepa Bouis donarà nom a una placeta situada al barri de Sant Narcís, entre els carrers Narcís Monturiol, Pare Coll, Santiago Rusiñol i carrer del Progrés. Bouis, que va morir l'any 2011 als 58 anys, havia treballat a diversos mitjans de les comarques gironines, inclòs el Diari de Girona, tot i que havia estat majoritàriament vinculada al Punt Avui i, en els darrers anys de la seva vida, a l'Agència Catalana de Notícies.

La pintora Mercè Huerta, traspassada l'any 2015 als 85 anys d'edat, donarà nom a la placeta que hi ha a sota la plaça Catalunya, entre el carrer Albereda i el carrer del Vern. Huerta, esposa del periodista Narcís-Jordi Aragó, havia estat estretament lligada al Barri Vell, ja que vivia a la Casa Masó.

D'altra banda, l'activista cultural Esperança Bru Oller tindrà dedicats uns jardins al Pla de Baix Domeny, entre la rotonda d'accés de l'AP-7 i els carrers de Sant Gregori i Roberto Bolaño. Esposa de l'arquitecte Rafael Masó, va promoure l'accés de les dones a l'educació a través de múltiples iniciatives.

Finalment, i a proposta de l'associació de veïns del barri de Palau-sacosta, la plaça situada al costat de la pista esportiva del carrer dels Jocs Olímpics portarà el nom de Fidel i Lola de Can Vert, dues persones que en vida van treballar intensament pel barri.

El regidor de Participació, Martí Terés, ha destacat l'ampli suport que han rebut les propostes. «Són noms que, en bona part, són propostes fetes per associacions de veïns i col·lectius vinculats als barris, de manera que garantim aquesta preservació de la identitat més propera, i cada vegada amb una major presència de dones, que és un dels objectius que ens hem marcat a la comissió».

D'altra banda, també es va aprovar incorporar al catàleg de noms disponibles per a futurs vials el del pintor Guillem Soler i Gavillaró (a petició del l'Associació Amics Museu d'Art de Girona) i el de Gironines afusellades pel franquisme, a petició del grup municipal d'ERC.

L'acord de la comissió s'haurà de ratificar en un ple municipal -probablement el de setembre- per a l'aprovació definitiva.