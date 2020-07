Girona organitza una jornada per reactivar els congressos i reunions

L'Ajuntament de Girona, a través de la Girona City Convention Bureau –el servei municipal de la ciutat especialitzat en el turisme de negocis i reunions–, ha posat en marxa una jornada per reactivar els congressos i les reunions a la ciutat. La primera edició de la Jornada Híbrida Associativa, que se celebrarà aquest matí al Palau de Congressos, formarà part del conjunt d'accions que el consistori va definir arran de la pandèmia per la covid-19 amb l'objectiu d'impulsar el sector econòmic i turístic de la ciutat. En aquesta primera acció s'ha posat en el punt de mira el funcionament dels congressos en el context actual i, al mateix temps, s'ha volgut traslladar al sector que Girona està preparada per acollir de nou aquest tipus d'esdeveniments, «especialment les trobades de societats mèdiques, associacions professionals i del sector acadèmic i científic».

La regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Glòria Plana, ha assenyalat que «amb aquesta acció pretenem aportar eines que permetin al sector adaptar-se a la situació actual, alhora que donar un impuls a la reactivació del turisme de negocis, un dels segments que genera un major impacte econòmic a la ciutat. Girona és un territori molt dinàmic, i estic segura que tots els agents que treballen en el turisme de reunions tenen una gran capacitat de reinventar-se».

Les ponències volen donar resposta a quatre grans preguntes: Són les noves tecnologies aliades en els congressos del futur? Com s'estan transformant les associacions per seguir transmetent coneixement? Quines són les noves relacions de la indústria amb els congressos i quin serà el nou model d'esponsorització? I com estan preparades les ciutats per a la nova era de congressos? A més, com a activitat complementària, després de l'acte s'habilitarà també un espai de treball en xarxa per a tots els participants a la zona exterior, a la Devesa.