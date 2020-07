Guanyem presenta una moció perquè Madrenas es dediqui només a l'alcaldia

El grup municipal Guanyem Girona va anunciar ahir que portarà al ple de dilluns vinent una moció per reclamar a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que dediqui el seu temps exclusivament a l'alcaldia de la ciutat. Segons el portaveu del partit, Lluc Salellas, aquesta és una de les mesures que cal prendre de manera «immediata» per millorar la gestió que hi ha ara mateix a la ciutat «en un context profundament complicat».

Salellas ha advertit que després del confinament total i amb la COVID-19 «altre cop a les portes», la situació social reclama «una dedicació del 100% per part de qui ostenta l'alcaldia» i, conseqüentment, insta Madrenas a «no centrar-se més en la política que es fa a Barcelona i en la creació de nous partits», referint-se a l'escó que té al Parlament com a diputada de JxCat o a altres càrrecs que pugui ostentar «al Congrés o a la Diputació».

Per això, la formació municipalista demana a tots els grups, els de l'oposició i també el de govern, que facin un pas endavant en un compromís de ciutat que «marqui la centralitat de la figura de l'alcaldia» i també del govern en un moment de «tantes necessitats». «No entendríem que els grups municipals defensin que l'alcaldia de Girona és compatible amb dedicar part del temps en la política parlamentària catalana i/o espanyola, ja que, més que mai, és l'hora de fer ciutat», va reblar Salellas.

El portaveu, que va afirmar que han estat «parlant i treballant amb altres grups la proposta», es mostra confiat que la moció prosperarà, ja que durant la campanya electoral la majoria de partits polítics van defensar la dedicació exclusiva a la ciutat si la seva llista era la més votada.

Un govern «sense rumb»

Salellas també va considerar que «el govern de Madrenas no té rumb» i va qualificar els últims dies de «setmana horribilis» per a l'alcaldessa, ja que en només cinc dies el ple s'ha pronunciat a favor de la formació i cultura de base en contra de continuar el projecte Santos Torroella, s'ha conegut la dimissió de Carles Ribas, i, finalment, la futura ubicació de l'hospital Trueta a Salt.