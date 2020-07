L'Audiència de Girona absol d'ultratge a la bandera el jove jutjat per les mobilitzacions del primer aniversari de l'1-O

L'Audiència de Girona ha absolt del delicte d'ultratge a la bandera l'activista jutjat per irrompre a la seu de la Generalitat durant les mobilitzacions del primer aniversari de l'1-O i despenjar la bandera d'Espanya de la façana. La sentència conclou que aquest delicte només se li podria atribuir a la persona fotografiada "trepitjant" la bandera, que no ha estat identificada. El tribunal, però, sí que li imposa una multa de 1.080 euros per un delicte de desordres públics atenuant. La sentència conclou que Jordi Alemany formava part del grup que va entrar a l'edifici. Al final del judici, la fiscalia va rebaixar la petició inicial de 5 anys de presó sol·licitant 1 any i multa de 1.260 euros.