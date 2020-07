Maria Teresa Planas Puig

Maria Teresa el temps passa volant. Sembla que era l'1 d'abril que ens vas deixar. La noticia es va espargir com la pólvora: la Maria Teresa, la meva amiga del col·legi i la Teresa dels plàstics i la fireta del Mercat del Lleó ens havia deixat ningú sabia quan ni com. Les noticies eren confuses i sabíem que el teu marit també estava molt greu.

Una trucada a Mémora em confirmava la veritat. No coneixia la teva família. Un correu de Diari de Girona van fer que entrés amb contacte amb la teva neboda la Montse i, més tard, per telèfon amb el teu marit.

Aquesta Pandèmia és el que ens ha deixat, les persones heu hagut de viure i patir els darrers dies de les vostres vides privats del caliu familiar i això no té nom ni pels que ens heu deixat ni per els que queden. En el teu cas encara era pitjor perquè el teu marit estava ingressat i greu.

Han passat uns mesos i el dolor segueix, però en Ramon que tant t'estima ja és a casa i amb tranquil·litat i serenitat acompanyat de la família que tan l'estima. T'han fet el merescut homenatge que et mereixies i s'han reunit família, amics i veïns per dedicar-te una bonica estona plena de records.

Degut a la meva salut no hi vaig poder anar, però Maria Teresa pots estar segura que de pensament hi era. La Monste m'ha enviat una fotografia que un veí en Jordi la va veure a la terrassa penjant roba i li va dir et faig una foto un fet ara tan fàcil però ell mas s'hagués pensat que seria la darrera foto de la Maria Teresa doncs al dia següent al veure que no contestava la Policia la va trobar desplomada al terra va ingressar al Trueta on en Ramon ja feia dies estava ingressat.

Maria Teresa ara tu continua ajudant en Ramon la teva ajuda el reforça i fa que vagi continuant bé.

No saps la de gent que t'ha escrit coses boniques a l'escrit que vaig fer creu-me eres una persona estimada.

A Reveure Maria Teresa perquè d'això n'estic segura que ens retrobarem.

*Mª CARME RIBAS I MORA - Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora

