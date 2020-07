Aigua és Vida demana que es garanteixi la participació ciutadana en la gestió de l'aigua

L'entitat Aigua és Vida de Girona s'ha mostrat «preocupada» després de la convocatòria de la Taula de l'Aigua per la «incertesa» en relació amb la participació ciutadana en el procés de municipalització de l'aigua, quan queden just pocs mesos perquè es produeixi el canvi cap a la gestió pública.

L'entitat celebra que es vagi endavant amb el procés de rescissió del contracte actual amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA (AGISSA) i s'avanci cap a la municipalització. Lamenta, però, que malgrat que feia anys que es demanava que es convoqués la Taula de l'Aigua per tal que entitats i ciutadania formessin part d'aquest procés, aquesta s'ha convocat a pocs mesos de la finalització del procés, i no s'hi han incorporat Salt ni Sarrià.

Malgrat que el document presentat incorpora l'eix de la participació i la transparència, el president de l'entitat, Pau Masramon, creu que «un dels elements clau en la gestió pública de l'aigua ha de ser la participació ciutadana», però lamenta que «en el document que es va presentar a la Taula de l'Aigua no es concreta res en aquest sentit». «Ens preocupa que a pocs mesos del canvi no s'estigui treballant amb entitats i ciutadania dels tres municipis per definir un òrgan de participació per al nou servei», adverteix.

Per això, per tal de «fer un pas endavant» i «intentar garantir» que la nova gestió compti amb un òrgan participatiu, han creat un grup de treball per definir les característiques d'aquest nou òrgan. Des de la creació d'aquest nou espai demanen la col·laboració del govern per tal que els faciliti la informació necessària.

Tal com explica l'entitat, el grup és obert a tothom i, així mateix, han anunciat que el 29 de juliol es farà una presentació pública de la feina feta i un debat amb entitats i ciutadania per acabar de definir com ha de funcionar la participació ciutadana en la nova gestió de l'aigua a la ciutat, serà a les 18.30 h als Jardins de la Devesa.