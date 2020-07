Salt vol ubicar l'institut Sunyer davant de la Farga i accelerar-ne la construcció

L'Ajuntament de Salt està treballant per poder arribar properament a un acord d'expropiació -o fer-la forçosa- dels terrenys situats al costat de l'escola Pompeu Fabra i davant de la Farga per tal d'accelerar els tràmits per a la construcció del nou institut Salvador Sunyer, que des de fa anys es troba en barracons.

Inicialment, el nou institut Sunyer havia d'anar al costat de l'escola el Gegant del Rec, però segons ha explicat el regidor d'Educació, Fermí Cunill, les obres de la nova escola podrien endarrerir les de l'institut. És per això que des del consistori estan treballant per poder tancar el procés amb els actuals propietaris del terreny i oferir-lo a la Generalitat perquè pugui edificar el més aviat possible el nou institut Salvador Sunyer, com va aprovar l'any passat. El febrer de 2019, el ple ja va acordar requalificar aquest terreny, de 7.500 metres quadrats, per tal de dedicar-lo a un quart institut que permetés descongestionar la situació actual. Fa pocs dies, el Govern català va aprovar el pla econòmic i financer del nou equipament.

Ja fa anys que la comunitat educativa de l'institut Salvador Sunyer reclama un edifici, ja que sempre ha estat en barracons. L'any 2016, el consistori va acordar ubicar-lo al costat de l'escola Gegant del Rec -també en barracons- i ja va posar els terrenys a disposició del Govern català, per tal que el construís el més aviat possible.

L'any passat, la Generalitat va desencallar la nova escola del Gegant del Rec -una altra demanda històrica- i va anunciar la pròxima construcció de l'institut Sunyer, que requerirà una inversió de gairebé cinc milions d'euros. A hores d'ara, l'obra del Gegant del Rec ha anat més avançada i ja es troba en procés de licitació d'obres, mentre que el Sunyer encara no ha començat. Segons indica Cunill, si l'institut es continua ubicant al costat del Gegant del Rec s'hauran d'esperar primer que acabin les obres de l'escola, de manera que el procés es podria endarrerir. Per això, volen oferir els terrenys de davant la Farga, per tal que, quan la Generalitat estigui en disposició de començar les obres, ho pugui fer de forma immediata.