Girona aprova el projecte per enderrocar les naus de la Simon

L'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment el projecte tècnic per enderrocar algunes de les construccions que formen part de l'antiga fàbrica Simon, situades al carrer de Barcelona. Concretament, es tracta dels números 142 i 144 d'aquesta via, un espai on està previst ubicar-hi el nou institut Ermessenda de Girona. La decisió es va prendre ahir divendres per Junta de Govern Local, d'acord amb l'avantprojecte redactat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. L'enderrocament és una de les actuacions necessàries per a la construcció del centre educatiu, ja que per tirar endavant el projecte de rehabilitació de l'edifici, Ensenyament ha de poder disposar exclusivament de les edificacions útils d'aquest espai.

Tal com ha explicat el regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, es tracta d'un equipament «clau» per al mapa escolar futur. En aquest sentit, assenyala que el consistori està fent «els passos necessaris» per avançar en tota la «tramitació urbanística» de l'equipament en qüestió. «El projecte inclou l'enderroc d'aquells espais que no seran necessaris per al futur institut, uns treballs que assumim des de l'Ajuntament» ha subratllat Martí.

Els edificis, propietat de l'Ajuntament, es van posar a disposició del Departament d'Ensenyament per acord del Ple municipal en sessió ordinària de 12 de novembre de 2018, amb l'objectiu de fer-hi el nou institut Ermessenda de Girona. Es preveu que les obres d'enderroc comencin durant el primer trimestre del 2021, tenint en compte els terminis administratius. L'aprovació inicial del projecte se sotmetrà a informació pública per un import de 388.068,19 euros.

La construcció del nou institut Ermessenda -actualment repartit en diferents ubicacions- suposarà un pas més en la transformació del carrer de Barcelona, que és una de les principals vies d'entrada a la ciutat i que durant anys ha acumulat naus en situació de degradació. Ara, però, s'hi està aixecant la nova Clínia Girona, que permetrà fer un primer rentat de cara a la zona, i també s'estan fent les obres d'ampliació de l'Hipercor a la plaça Salvador Dalí. L'objectiu és aconseguir una revitalització i un rentat de cara a una de les grans entrades de la ciutat.