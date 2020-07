Girona precinta l'accés a la muralla com a mesura preventiva contra el contagi de la covid-19

L'Ajuntament de Girona precintarà aquest dimarts l'accés a la muralla com a mesura preventiva contra el contagi de la covid-19. Segons informa el consistori en un comunicat, l'alcaldessa Marta Madrenas ha reunit aquest dilluns el comitè assessor municipal per plantejar mesures per adaptar les actuacions municipals a les noves directrius que està elaborant la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de reduir la propagació del virus. Després d'estudiar l'evolució de la pandèmia a la ciutat durant la darrera setmana, i tenint en compte alguns dels principals riscos, el comitè ha decidit precintar l'accés a la muralla.

El motiu de la restricció, exposa el comitè, és que no és possible garantir la distància mínima interpersonal al llarg del recorregut i no han considerat "viable" implementar mesures alternatives com podria ser fixar circuits d'entrada i sortida.

Madrenas ha destacat el "bon comportament" de la gran majoria dels ciutadans i ha recordat que, a hores d'ara, no s'han detectat rebrots a la ciutat: "Ara mateix no tenim detectats brots i l'evolució dels casos positius és estable", ha apuntat l'alcaldessa que subratlla que "depèn de tots i de totes seguir en aquesta dinàmica".

"Des de l'Ajuntament volem minimitzar el risc en tot allò que puguem, buscant també l'equilibri amb el manteniment d'una activitat econòmica, que és també imprescindible per a la ciutat", ha remarcat Madrenas.

En l'àmbit policial, mantindran les actuacions per identificar les persones que no compleixin les mesures de seguretat sanitàries dictades per la Generalitat, com ara l'obligatorietat en l'ús de mascaretes. En la darrera setmana, la Policia Municipal ha posat 27 sancions per aquest motiu, en casos on s'estava infringint clarament aquesta directriu.