Madrenas supera la moció que l'instava a dedicar-se a Girona "al 100%" però no evita les crítiques a JxCat

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha superat la moció que l'instava a dedicar-se a Girona "al 100%". Guanyem Girona s'ha quedat sola votant-hi a favor, perquè la resta de l'oposició s'ha abstingut.

Madrenas, que ha qualificat la moció de "populista", ha defensat que la duplicitat de càrrecs en cap cas és un llast per a les seves prioritats: el benestar dels gironins i la independència. A més, ha defensat la gestió de JxCat "davant tres crisis brutals com no ha tingut mai cap altre govern".

Tot i que la moció no ha prosperat, l'alcaldessa no ha pogut evitar que l'oposició carregués contra l'equip de govern, dient que és "feble" i es "debilita dia a dia". El PSC fins i tot ha dit obertament que la moció que cal presentar és de censura.