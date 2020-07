Atrapen dos joves que van entrar a robar en un bar-restaurant de la Devesa i van intentar fugir pel mig del parc

La Policia Municipal de Girona i els Mossos han detingut dos joves que van entrar a robar en un bar-restaurant de la Devesa i van intentar escapar-se fugint pel mig del parc. Els fets van passar aquest dilluns a la matinada. Per entrar al local, els joves van trencar un vidre i, un cop a dins, van forçar la caixa registradora. Van endur-se'n 138 euros en bitllets i monedes. L'alarma del bar va alertar la policia. Quan la Policia Municipal i els Mossos van arribar, van veure els dos nois que aprofitaven la foscor per intentar fugir. Els joves, que tenen 18 i 19 anys, van creuar el parc i es van amagar sota les escales del pavelló de Fontajau. Però els agents els van trobar i detenir per un delicte de robatori amb força.

El robatori va tenir lloc aquest dilluns 27 de juliol. Cap a dos quarts de quatre de la matinada, la central de la Policia Municipal de Girona va rebre l'avís que havia saltat l'alarma d'un establiment de la Devesa. Es tracta d'un bar-restaurant situat en un dels extrems del parc.

Quan els agents hi van arribar, ja es van trobar amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra. Un dels vidres del bar-restaurant estava trencat i, a més, la caixa registradora presentava senyals evidents d'haver estat manipulada.

Enmig de la foscor, els agents van veure dos joves que travessaven corrents el parc en direcció a Fontajau. La policia va alertar la resta de patrulles i, una estona més tard, uns altres agents de la Policia Municipal van veure els nois amagats a les escales del pavelló de Fontajau. Portaven una ampolla de licor i un refresc a les mans.

Quan els agents els van identificar, els nois van posar-se molt nerviosos. Quan els agents els van identificar, els nois van mostrar-se molt nerviosos. Aquesta actitud va fer sospitar els policies, que els van escorcollar. Al seu damunt els van trobar diversos blísters de monedes i bitllets, que sumaven un total de 138 euros.

Un dels nois, Shane S.M., té 19 anys i no li consta domicili conegut. L'altre, Oscar L.G., té 18 anys i és veí de Valls. A tots dos, la Policia Municipal els va detenir per un delicte de robatori amb força.