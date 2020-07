Madrenas retreu a l'oposició que la deixés sola defensant el Trueta a Girona

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va retreure ahir als partits de l'oposició que l'haguessin deixat sola defensant que el futur hospital Josep Trueta es construís en terrenys de la ciutat. «Em vaig sentir completament sola per part dels grups del consistori», va afirmar Madrenas, tot lamentant que s'hagués perdut el consens dels diferents partits a favor de construir el nou campus de salut a la ciutat. Tot i això, l'alcaldessa va defensar que l'acord amb Salut i l'Ajuntament és beneficiós per a la ciutat de Girona, ja que s'ha aconseguit que 60.000 metres quadrats del futur equipament es construeixin en sòl gironí, fet que permetrà fer una important transformació urbanística als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. Girona aprovarà l'acord per junta de govern el proper divendres, després que Salt ho fes per ple divendres passat.

Madrenas, que va defensar que durant tot el procés s'ha mantingut oberta al diàleg amb els diferents actors, va lamentar en el ple d'ahir la falta de suport de la resta de grups municipals a l'hora de defensar que el futur Trueta es construís a la ciutat. «Es va perdre la unanimitat i el govern es va quedar sol en la defensa de Girona», va criticar. Tot i això, l'alcaldessa va defensar la seva negociació i va assegurar que el govern havia actuat amb «responsabilitat» a l'hora d'acceptar l'acord.

Madrenas va reivindicar que dos terços del futur campus de salut es faran en terrenys de Salt i un terç dins del terme municipal de Girona, de manera que el nou equipament estarà «a cavall» dels dos municipis. «N'hem tret molt, del fet que no estigui ubicat només en solars de Salt, tal com es proposava en el projecte inicial», va indicar l'alcaldessa, que es va mostrar satisfeta amb les millores que l'acord permetrà fer en matèria de salut a la ciutat. Així, va celebrar la futura construcció d'un nou CAP a l'Eixample, que permetrà desdoblar el de Montilivi, i va aplaudir que l'espai que ocupa actualment l'hospital Trueta, al nord de la ciutat, es mantingui per a usos sociosanitaris. També es va mostrar satisfeta per la millora o ampliació que es farà dels centres d'atenció primària que ja existeixen a Taialà, Can Gibert i al carrer Santa Clara, així com per la construcció d'un nou CUAP d'alta complexitat a la zona nord de Girona, amb urgències obertes durant tot l'any i capacitat per fer diagnòstic per la imatge i analítiques.

D'altra banda, l'alcaldessa va explicar que Salut ha donat resposta a algunes de les qüestions que més els preocupaven, com la possible pèrdua de llocs de treball per una unificació de plantilles i la reducció d'urgències, de manera que tenen la seguretat que cap d'aquestes dues situacions es produirà.



«Una millora per a la ciutadania»

Per tot plegat, Madrenas considera que l'acord amb el Departament de Salut ha estat positiu per a la ciutat i els seus habitants. «Estic contenta per l'acord, i ho agraeixo a Salut, perquè no va ser fàcil, però estic segura que suposarà una millora per a la ciutadania», va assenyalar.