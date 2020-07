El PSC de Girona proposa una moció de censura contra Madrenas

Guanyem Girona no va aconseguir ahir que prosperés la seva moció per reclamar a l'alcaldessa, Marta Madrenas, que deixi el Parlament i es dediqui únicament a l'alcaldia, però sí que va generar un agre debat en què el PSC va acabar proposant a la resta de grups de l'oposició treballar per presentar una moció de censura. Guanyem es va quedar sol votant a favor de la seva moció, JxCat hi va votar en contra i la resta de partits -PSC, ERC i Cs- es van abstenir perquè van considerar que no es pot obligar Madrenas a abandonar el seu escó -tot i valorar que seria desitjable-, però tot i això van fer una dura crítica a la gestió del govern Madrenas.

El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va considerar que l'actual govern de JxCat és «el més dèbil» des de la restauració borbònica, i va indicar que això queda evidenciat amb l'aturada del projecte de la Casa Pastors, la dimissió de Carles Ribas i la ubicació del futur hospital Josep Trueta a Salt després que Madrenas l'hagués defensat a Girona. El regidor de Guanyem va considerar que, davant la crisi econòmica, sanitària i social arran de la pandèmia de la covid-19, Girona no es pot permetre tenir una alcaldessa «que està més pendent de fer política a Barcelona que del que passa a la ciutat».

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va anar un pas més enllà i va considerar que el principal problema no és si Madrenas és diputada o no, sinó la «manca de capacitat per administrar la ciutat» que té el govern. «Els problemes són tants que s'amunteguen els uns sobre els altres», va lamentar, tot afirmant que el govern de Madrenas està «totalment paralitzat». Tot i això, va considerar que la solució no és «una altra moció», sinó fer alguna cosa més. «El moment crític exigeix coratge, i en conseqüència, la moció que cal presentar és la de censura», va dir Paneque. Per això, va emplaçar la resta de grups de l'oposició a treballar-hi conjuntament.

Amb un to més suau, Daniel Pamplona (Cs) i Quim Ayats (ERC) també van tenir retrets cap a Madrenas. Pamplona va subratllar que «escoltar més a la resta de grups seria positiu», i va considerar que seria «desitjable» que l'alcaldessa només es dediqués a la ciutat. Per la seva banda, Ayats va coincidir en el fet que queden molts reptes pendents, però creu que la resposta al problema és més complexa: «Seria positiu que es dediqués només a la ciutat, però té tot el dret a combinar tasques», va indicar.

Madrenas, visiblement indignada, va qualificar la moció de «populista», «no rigorosa» i «poc oportuna», en subratllar que estava plena d'errors i falsedats. «Estic convençuda que, després d'haver viscut tres crisis gravíssimes en els darrers mesos [els aldarulls per la sentència de l'1-O, el temporal Gloria i la covid-19-], la gestió que fa cada dia el govern és ben demostrable», va afirmar l'alcaldessa. Madrenas va retreure a Salellas que s'està «equivocant d'adversari», i va admetre que la moció li havia sabut «un punt de greu» perquè creu que haurien de ser capaços d'arribar a consensos i treballar plegats. En canvi, va lamentar que Salellas hagi perdut l'actitud «dialogant i constructiva» que havia tingut a principis de mandat, i va confiar que JxCat i Guanyem puguin tornar a parlar «en lloc de fer palanca amb un partit com el PSC».

«Segurament he comès molts errors, però tinc clar que les meves prioritats són el benestar dels gironins i treballar per la independència de Catalunya», va indicar Madrenas, que va reivindicar el fet d'haver aconseguit mantenir la línia de P3 al Balandrau, el futur institut Ermessenda i els diners per a la incineradora, entre altres projectes.