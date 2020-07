Creu Roja reparteix aigua, sucs i mascaretes per ajudar els sensesostre a prevenir la calor i la COVID-19

La Creu Roja de Girona ha reforçat el dispositiu d'atenció als indigents que viuen al carrer per ajudar-los a combatre la calor, però també prevenir el coronavirus. Per això, ahir els voluntaris de l'entitat van començar a repartir lots amb aigua, sucs, una tovallola, productes d'higiene (com escuma d'afaitar, tovalloletes refrescants i sabó) i una mascareta quirúrgica. També es preveu repartir gorres i crema solar. «Aquests últims dies hem detectat un increment de les persones que viuen al carrer, i precisament una de les demandes que ens feien era que els faltaven mascaretes», concreta la tècnica d'atenció a persones sense llar de la Creu Roja a Girona, Laura Tomàs.

Concretament, en tenen detectats entre 30 i 35, repartits en diferents punts de la ciutat. Dormen al ras o bé es refugien en cases i naus abandonades. «Tot i que després del confinament el nombre va baixar, en els darrers quinze dies hem tornat a detectar força persones en aquesta situació», concreta Tomàs. A més d'entregar-los els lots, els voluntaris també els donen consells, com estar-se a l'ombra, mantenir-se hidratats, i s'interessen pel seu estat de salut.



De dia i de nit

Part d'aquests lots es repartiran també de nit, quan els voluntaris portin menjar als sensesostre, que és un recorregut que fan habitualment cada dimecres. «Arran de l'onada de calor, però, hem afegit la sortida diürna; això també ens permetrà trobar persones sensellar que no tenim ubicades, perquè de nit ja sabem on dormen», explica la tècnica.