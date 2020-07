Anna Pujol Sáez

Des de fa anys jo com molta altra gent podria dir que l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta és com la meva segona casa. He acomiadat a grans metges que ens han deixat a l'igual he felicitat a tot el personal que inclou l'estada d'un pacient en el mateix per la seva professionalitat i bon tracte rebut per tos ells i els darrers anys pels esforços que feien malgrat les retallades.

Sempre que veig una esquela posada per direcció o els companys miro si és una persona coneguda .L'Anna no ha estat de les persones més tractades, ja que urgències et pot portar hores i alguna nit però és de pas o puges a planta o tornes a casa, malauradament per urgències és el lloc per on hem entrat més fa una colla d'anys ,si es cert que quan et trobes o bé al passadís o en un box tot esperant resultats la gent que te atent et queda marcada perquè un necessita tant sentir aquella paraula amable que et contestin si preguntes o que t'apropin si es pot un vas amb unes gotes d'aigua.

Entrar per urgències no es el mateix que anar a consultes externes valores tant quan arribes i una zeladora/or et dona la benvinguda amb una rialla com ho havia fet cents de vegades l'Anna o qualsevol de les seves companyes com podrien ser la Paqui en Toni o l'Alicia i més .

Vaig dedicar unes ratlles a l'Anna per dir lis als seus fills que van tenir una gran mare i l'única falla és que ens deixà aquells dies de la pandèmia ella que havia estat al costat de tanta gent que ens ha deixat ells van haver de viure l'experiència de no poder donar a la mare el caliu ni l'homenatge que es mereixia degut al confinament això sols les famílies que ho han viscut saben quin tipus de dolor és.

Aquest diumenge Santa ANNA dia del seu sant els seus fills la Eli L'Ernest família i amics li han fet un bonic comiat al Tanatori de Salt.

Jo avui li diria, Anna aquí encara estem lluitant pel coronavirus no amb la intensitat de quan ens vas deixar però segueix preocupant, aquí mai t'oblidarem ni a tu ni a cap sanitari que hagi patit o viscut la pandèmia com ho feu vosaltres donant la vida pels altres.

A REVEURE ANNA .DESCANSA EN PAU

*Mª CARME RIBAS i MORA - Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora