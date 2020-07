Girona aprova el projecte d'enderroc d'un edifici del carrer Universitat de Cervera per connectar amb el Parc del Migdia

L'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest divendres per junta de govern el projecte per enderrocar un edifici del carrer Universitat de Cervera. D'aquesta manera, permetrà que connectar aquesta via amb el parc del Migdia. Es tracta de la construcció ubicada a l'encreuament entre el carrer de la Universitat de Cervera i el de la Universitat de Montpeller. Amb l'aprovació, el consistori vol donar continuïtat a la trama urbana i "millorar la mobilitat" dels veïns del barri de la zona de Pla de Palau. D'aquesta manera, s'inicia l'execució de les actuacions previstes en el Pla General d'Ordenació Urbana de Girona relatives al polígon d'actuació PA 88 – Universitat de Cervera.

El projecte ha obligat a expropiar un propietari afectat i indemnitzar-ne una altra que estava de lloguer. El cost del projecte és de 125.255,76 euros. Ara començarà el període de licitació, i un cop estigui adjudicat, el termini d'execució de les actuacions serà de cinc mesos. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, assenyala que es tracta d'una obra "molt important" per al barri, que "tindrà repercussions en tota la mobilitat del sector i també en la connexió amb la resta de la ciutat".

Martí, però, ha reconegut que està sent una actuació "complicada" perquè s'ha volgut tractar "amb molta cura" les persones que encara hi vivien fins ara, però deixa clar que l'aprovació del projecte d'enderroc és "un pas endavant definitiu" per redefinir tot el sector de la zona de Pla de Palau.