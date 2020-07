Investiguen qui hi ha al darrere de quatre incendis de contenidors a Salt

La Policia Local de Salt està investigant qui hi ha darrere de quatre incendis de contenidors que s'han produït en molt poca estona de diferència en diversos punts de la vila.

Han cremat de matinada en poca estona de diferència fins a cinc recipients de deixalles. La Policia Local en busca l'autor dels focs, ja que té clar que han estat intencionats.

Els fets s'han produït pels volts de dos quarts de dues de la matinada en carrers pròxims al centre de la població i els Bombers han actuat en tots els casos així com la Policia Local.

El primer avís s'ha produït quan passaven 22 minuts de la una de la matinada, al carrer de Ramon i Cajal. Quan ja tenien el foc apagat, al cap d'un quart hora (1:38 hores) els Bombers han rebut una segona alerta per desplaçar-se al carrer Major. Aquí, a l'altura del número 31 s'han incendiat dos recipients de deixalles. Al cap de dos minuts, una altra trucada els ha avisat d'un incendi de contenidors al carrer Doctor Castany, amb cantonada al carrer Moreneta. Quan hi han arribat el foc ja estava apagat. I finalment, quan faltaven 12 minuts per les dues de la matinada, s'han hagut de traslladar fins al carrer d'Enric Granados. Després d'una matinada complicada, s'han cremat un total de cinc contenidors.

La Policia Local de Salt està investigant els fets. S'apunta que gràcies a un testimoni es podria resoldre aviat els fets i posar punt i final al cas d'incivisme, que seria intencionat.