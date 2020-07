El ple de Girona agraeix el «compromís» de Ribas i Muradàs

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va agrair ahir el «compromís» dels dos regidors que aquesta setmana han presentat la seva renúncia: el fins ara portaveu de JxCat i responsable de Cultura i Joventut, Carles Ribas, que ha deixat l'Ajuntament per discrepàncies ideològiques amb el seu partit, i Isabel Muradàs (PSC), que es trasllada a viure a Madrid per motius personals i professionals.

En una sessió extraordinària, es va donar compte de les dues renúncies i es va procedir a demanar les credencials per als regidors que els substituiran: Eduard Berloso (JxCat) i Jordi Calvet (PSC). De moment, però, l'equip de govern encara no ha fet públic com quedarà el nou organigrama, ja que és probable que Berloso no assumeixi directament les competències de Ribas, sinó que podria haver-hi més moviments.

Malgrat que Ribas ja es va acomiadar en el ple ordinari de dilluns, i que ni ell ni Muradàs van ser ja presents en la sessió d'ahir, els diferents grups municipals els van voler agrair la seva feina. Cristina Andreu (Guanyem) va destacar el tarannà «dialogant» de Muradàs, la seva confiança en els tècnics i la tasca realitzada a favor de la ciutadania, mentre que va aplaudir la «passió» amb què Ribas ha desenvolupat la seva tasca i va desitjar que pugui continuar treballant per la ciutat. Sílvia Paneque (PSC) va voler oferir el reconeixement del seu grup municipal a la tasca de Muradàs, de qui va destacar el seu «amor per Girona» i la seva capacitat «d'ajudar tothom sense excepció».

Finalment, Madrenas els va agrair a tots dos el compromís demostrat amb la ciutat, els va desitjar sort en el futur i va confiar que les noves incorporacions estaran a l'altura.