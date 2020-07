La Policia Local de Salt intensifica els controls per obligar a dur la mascareta

La Policia Local de Salt (Gironès) ha intensificat els controls per fer complir la normativa que obliga a portar mascareta per prevenir la covid-19. Durant les últimes 72 hores, els agents ja han denunciat 25 persones per no fer cas de la resolució que va emetre la Generalitat. S'enfronten a una denúncia administrativa i a pagar una multa de 100 euros. El regidor de Seguretat, Toni Vidal, explica que ja s'ha començat a sancionar perquè, fins ara, la tasca que havien fet els agents era informativa. Però ja han passat prou dies com perquè la població no sigui conscient de l'obligatorietat. En paral·lel, a més, hi ha quatre agents cívics que es coordinen amb la policia fer continuar informant als punts "que poden ser més problemàtics".

La Policia Local de Salt ha intensificat els controls per fer complir amb la normativa de portar mascareta aprovada per la Generalitat. La resolució estableix que "és obligatori l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat".

En aquest sentit, durant les darreres 72 hores els agents han denunciat 25 persones per no fer cas de la normativa per prevenir la covid-19. S'enfronten a una denúncia administrativa amb sancions de fins a 100 euros.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, diu que abans de començar a multar la policia ja havia anat conscienciant la ciutadania. "Després d'uns dies on la tasca va ser informativa, ja hem començat a sancionar; i també s'han intensificat els controls per evitar cap tipus de relaxament", afirma Vidal.

Aquesta és una de les mesures adoptada pel Comitè d'Emergències de Salt, que continua reunint-se regularment per fer un seguiment de l'impacte del coronavirus al municipi. També analitza les indicacions aprovades per les autoritats sanitàries i les actuacions que cal continuar aplicant per fer front a la pandèmia i minimitzar el risc de contagi.

Coordinats amb agents cívics

Vidal destaca que "la tasca de la Policia Local de Salt es complementa amb un equip d'agents cívics, que es coordinen amb els policies per anar dirigint les campanyes informatives als punts on es detecta que poden ser més problemàtics". Hi ha quatre agents cívics que fan exclusivament tasques informatives vinculades a Seguretat Ciutadana, des de les dotze del migdia i fins a les dues de la matinada.

Aquestes accions també es complementen amb les que realitzen altres agents cívics, com els vinculats a l'àrea de Salut, i que també se centren a informar sobre tots els aspectes de la covid-19 i les normatives vigents. Aquest juliol l'Ajuntament de Salt ha contractat dotze agents cívics que treballen, colze a colze, amb les àrees de Salut, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient i Habitatge.