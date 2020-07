Els veïns del Barri Vell de Salt en critiquen la «degradació evident»

L'associació de veïns del Barri Vell de Salt reclama a l'Ajuntament que prengui mesures per acabar amb la inseguretat, els robatoris, les ocupacions de vivendes i la «degradació evident» que, segons denuncien, pateix la zona. Si no, alerten que es pot produir una situació similar a la que es va produir ara fa una dècada, quan es va viure una alta tensió i protestes al carrer a causa dels problemes de convivència.

En un comunicat obert, els membres de l'associació lamenten que en els darrers dies s'han produït diversos fets que els han impulsat a presentar aquesta queixa formal al consistori. En aquest escrit, demanen dir «prou» a les ocupacions d'habitatges, els robatoris i la inseguretat. «No podem viure amb por, volem viure en pau i bé al nostre barri i al nostre poble», demanen. Els veïns afirmen ser conscients que un ajuntament potser no té totes les eines necessàries per resoldre el conjunt d'aquests problemes, però recorden als seus representants que «forma part del joc de la política fer allò que toca quan sembla difícil o impossible aconseguir-ho». En aquest sentit, recorden que els van escollir «democràticament» perquè vetllin per la «seguretat i benestar» dels veïns i veïnes.

Per tant, des de l'associació de veïns consideren que el consistori no està fent tot el que estaria a les seves mans per tal de millorar la situació del Barri Vell. «No ens val que digueu que és un problema de manca d'efectius policials, aconseguiu-ne més», demanen. Tampoc accepten les comparacions amb altres localitats: «No ens digueu que és un problema que també pateixen altres municipis, perquè només heu de treballar per Salt», subratllen.

Malgat que el comunicat és breu, des de l'associació consideren que és suficient, ja que no vol ser un decàleg que reculli tots els problemes amb què es troba la població: «La degradació del barri i del poble és més que evident i abans que la situació no desemboqui en incidents similars als viscuts fa una dècada, heu de posar fil a l'agulla de manera immediata i contundent», demanen.

El problema de les ocupacions il·legals d'habitatges no es circumscriu només en l'àmbit de Salt. Dilluns passat, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va admetre a preguntes de Guanyem que també suposen un problema per al barri de Santa Eugènia, però va assenyalar que tant Mossos com Fiscalia els havien dit que no tenien eines per resoldre-ho. Per tant, i malgrat que faran una prova pilot, va admetre que és una qüestió molt difícil de resoldre.