Detinguts a Girona tres homes que portaven 104 quilos de marihuana amagats dins d'una furgoneta

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a Girona tres homes de 31, 40 i 68 anys que portaven 104 quilos de marihuana amagada en una furgoneta plena de mobles. Els fets van passar el dissabte pels volts de les onze de la nit, quan una patrulla de seguretat ciutadana va veure com una furgoneta estava aturada al mig del carrer Francesc Ferrer, ocupant part de la via. En acostar-s'hi, van comprovar que el vehicle tenia desperfectes i que un dels homes estava remenant bitllets de cinc euros. A terra hi havia diversos mòbils, mentre que un altre home estava uns metres més enllà. En preguntar sobre els danys a la furgoneta i la procedència dels diners, els dos van respondre amb evasives i els Mossos van procedir a escorcollar l'interior del vehicle, on van trobar la droga.

Durant el registre de la furgoneta van comprovar que estava plena de mobles, entre els quals hi havia un piano i diversos sofàs, matalassos i armaris. En un dels calaixos d'un dels mobles els agents van trobar una bossa amb marihuana a dins. El resultat final, un cop van tenir registrat tot l'interior del vehicle, va ser que van acabar trobant 92 bosses hermètiques plenes de droga amb un pes total de 104 quilos, i amb un valor al mercat negre de 180.000 euros.



1.650 euros dins una paperera

Els agents, més tard, també van comprovar que encara hi havia un altre home implicat en el delicte. En aquest cas, el tercer home havia intentat passar desapercebut amagat al darrere d'una nevera d'un establiment proper on estava estacionada la furgoneta. Va ser aleshores quan els policies van localitzar un total de 1.650 euros, dividits en 33 bitllets de 50 euros, amagats dins una de les papereres del local.

Davant de les diverses evidències, els Mossos van acabar detenint els tres homes per un delicte contra la salut pública. Cap d'aquests compta amb antecedents i són de nacionalitat alemanya i polonesa i de moment no se'n coneix el domicili.

Finalment, després de passar els tres homes a disposició davant del jutge de guàrdia de Girona, va acabar ingressant a presó un d'ells, el conductor de la furgoneta.