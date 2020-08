Girona té dinou locals buits a la Rambla i Argenteria

La petjada de la crisi de la covid-19 comença a ser visible a la ciutat de Girona, fins i tot en alguns dels seus espais més emblemàtics. En una ciutat que en els darrers anys s'ha centrat en viure del comerç i el turisme, el confinament i les restriccions per a l'arribada de visitants han fet que alguns negocis no hagin pogut aguantar l'estocada i hagin abaixat definitivament les persianes. Un passeig per la Rambla i el carrer de l'Argenteria -una de les principals artèries turístiques de la ciutat- permet comptar fins a dinou locals buits, tot i que en alguns casos ja havien abaixat les persianes abans de la pandèmia.

Entre els últims locals que han decidit abaixar la persiana es troben les dues franquícies de Massimo Dutti, que ha decidit concentrar les seves vendes a la botiga de Joan Maragall, situada a l'Eixample. Una altra de les franquícies que darrerament ha tancat és la de roba esportiva North Face, que se situava a l'inici de la Rambla. La tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana, explica que aquesta és una dinàmica recurrent entre les franquícies, que estan optant per centralitzar les seves vendes en determinats establiments i, en el cas de Girona, la zona de l'Eixample s'ha consolidat en els darrers anys com l'epicentre del comerç a la ciutat.

Tot i això, Plana admet que el tancament del petit comerç de la Rambla els preocupa més. Molts dels locals que ara llueixen un cartell d'«es lloga» havien estat ocupats anteriorment per petites botigues de roba i complements, mentre que fa uns mesos va tancar també la joieria Joid'Art. Una altra de les que ha abaixat la persiana de la Rambla és l'emblemàtica Moby Disk, tot i que en aquest cas fa mesos van anunciar un trasllat. Plana explica que de moment encara no han fet una anàlisi en profunditat sobre aquest fenomen -tot i que el tenen pendent-, però apunta que, després d'haver parlat amb les associacions de comerciants, han arribat a la conclusió que diversos tancaments responen a la difícil situació derivada de la covid-19, que ha fet que molts petits comerços, davant la incertesa del futur i el cost dels lloguers, hagin decidit no tornar a obrir després de la pandèmia. «Prefereixen tancar amb números positius que no pas seguir endavant i arriscar-se a tenir números vermells», indica la regidora.

Davant d'aquesta situació, Plana explica que des de l'Ajuntament estan treballant per tal d'ajudar el comerç a sortir d'aquest sotrac. Per això, tenen prevista una actualització del Pla Sectorial del Comerç i han impulsat campanyes per a la sensibilització i promoció de la compra de productes de proximitat. En aquest sentit, una de les iniciatives ha estat l'aplicació mòbil lacompra, una plataforma gratuïta que permet realitzar comandes en línia als comerços de proximitat i restaurants. A més, la regidora també diu que estan fomentant el comerç sostenible amb iniciatives com «Comerç a domicili», una proposta desenvolupada per l'Ajuntament amb Càritas Ecosol i Eina Activa que ofereix un servei gratuït de repartiment a tots els comerços i restaurants que no en tinguin de propi. Finalment, també estan perfilant una nova convocatòria de Girona Actua en suport als perjudicats per la covid.

Plana admet que el moment econòmic és «molt complicat», sobretot perquè no està clar quan es podrà recuperar el turisme. En relació amb el cas de la Rambla i Argenteria, que han patit en primera persona aquests efectes, Plana assegura que s'està treballant per implantar-hi un comerç singular, més especialitzat i de qualitat, seguint l'estela de comerços com la joieria Quera, la joieria Roosik o la llibreria Can Geli. Tot i això, diu que totes les notícies no són negatives, ja que darrerament s'han obert algunes noves botigues a la zona, com la de Duran Sisters.

Un altre dels carrers amb tancaments importants és Ballesteries, on hi ha tretze locals buits. Tot i això, Plana diu que en aquest cas és més normal perquè «és un carrer amb mola rotació».