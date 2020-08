Concentració contra la sentència per la violació en grup a Girona

Més de 200 persones s'han concentrat davant els Jutjats de Girona per protestar contra la sentència que absol els dos joves acusats de violar en grup una noia. "No estàs sola! Nosaltres et creiem! No és no!", han cridat els concentrats, donant suport a la denunciant. Membres de la Plataforma Feminista Gironina han llegit un manifest que clama contra "una justícia patriarcal que privilegia els homes". Critiquen que l'Audiència arriba a reconèixer que "el relat de la víctima no és fals" però que tot i això absol els encausats perquè "no hi ha proves" que forcessin la noia. "No volem més manades impunes", diu l'escrit. Una amiga de la denunciant ha llegit un escrit on la noia agraeix el suport, dient que és "la força" que l'empeny a continuar.