Prova pilot a Girona de reg automatitzat amb intel·ligència artificial

Girona participa en una prova pilot d'una xarxa de reg automatitzada que funciona amb intel·ligència artificial. Ho fa amb l'empresa barcelonina Aonchip, que ha desenvolupat un sistema que ja s'ha començat a testejar. Entre d'altres, calcula l'aigua necessària per al reg en funció del grau d'humitat que té el terra en aquell moment. La prova, que es fa a la plaça del Rellotge de Girona i a les dependències dels responsables del manteniment de parcs i jardins, durarà mig any. S'emmarca dins les accions del Laboratori SmartCatalonia de la Generalitat. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, subratlla que el pla pilot permet avançar cap a una "ciutat intel·ligent" i aprofitar cada cop més "les noves tecnologies per millorar en eficiència".

L'Ajuntament de Girona i l'empresa barcelonina Aonchip han engegat una prova pilot que consisteix en instal·lar una xarxa de reg automatitzada mitjançant intel·ligència artificial. L'objectiu de la prova, emmarcada en el Laboratori SmartCatalonia, és optimitzar el consum de l'aigua a partir d'un nou sistema intel·ligent que permet controlar el reg en temps real, analitzant el grau d'humitat del terra i reduint els costos de manteniment.

La prova, que fa a la plaça del Rellotge de Girona i a les dependències dels responsables del manteniment de parcs i jardins, durarà sis mesos. La solució d'Aonchip Watersens, certificada pel protocol LoraWan, incorpora un sistema de comunicació sense fils, de llarg abast i de baix consum amb el qual es controla l'ús de l'aigua de forma remota. Per exemple, això permet apagar la xarxa de reg en cas de detectar fuites o inhibir una programació de reg si el terreny ja es prou humit (optimitzant així els recursos hídrics).

Les dades obtingudes per l'equip Watersens permetran fer nous models de reg que millorin la gestió del consum en qualsevol moment i ubicació, sense necessitat de desplaçament. A més, subratlla l'Ajuntament, el sistema "també aconsegueix reduir significativament els costos d'instal·lació i manteniment, ja que no requereix cablejat i té una autonomia diferencial".

Nova xarxa de comunicacions

Amb l'inici d'aquesta prova pilot, impulsada pel Laboratori SmartCatalonia, l'Ajuntament de Girona referma l'aposta per millorar els serveis ambientals de la ciutat mitjançant les tecnologies avançades, especialment les vinculades amb el sistema LoraWan.

En els propers mesos entrarà en funcionament de forma estable la nova xarxa de comunicacions LoraWan municipal, que ha de donar suport al desplegament dels dispositius per a la sensorització de diversos àmbits de la gestió de la ciutat. En aquest sentit, la intenció del consistori és iniciar properament una altra prova pilot, de nou a través de l'empresa Aonchip, de control d'espais d'aparcament amb sensors de presència de vehicles.

"Tenim com a objectiu avançar en les polítiques de ciutat intel·ligent, d'aprofitar cada vegada més les noves tecnologies i les noves eines disponibles per guanyar en eficiència i en sostenibilitat", destaca l'alcaldessa Marta Madrenas. I hi afegeix: "Per això, ens acollim a projectes pilot que ens permeten impulsar accions com aquesta, que forma part d'un programa global per tenir sensors adaptats a tota mena de tasques a tota la ciutat".

El Laboratori SmartCatalonia, que forma part de l'estratègia SmartCatalonia de la Generalitat de Catalunya, és una comunitat de municipis i entitats territorials disposades a oferir els seus espai públics per a què petites i mitjanes empreses puguin provar les seves solucions TIC en entorns reals.