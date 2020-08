Girona adapta els accessos de les escoles a les restriccions per la Covid-19

L'Ajuntament de Girona està adaptant els accessos a les escoles de la ciutat a les restriccions per la covid-19 per al curs 2020-2021. Les actuacions responen a la demanda dels centres de guanyar més espais davant dels centres perquè es pugui respectar la distància de seguretat en l'entrada i sortida d'alumnes. Per això, s'estan ampliant les zones d'entrada i sortida d'una vintena de centres educatius. En alguns, com l'escola Àgora, s'eliminaran els aparcaments del davant per poder fer una zona delimitada amb tanques 'new jersey' on puguin esperar les famílies. A l'escola Carme Auguet, es crearà un circuit amb les mateixes tanques per poder caminar pels vorals sense afectar el trànsit de vehicles.

L'Ajuntament també permetrà que els centres utilitzin espais públics, com ara parcs i places, per a les sortides del pati o altres activitats lectives.Està previst que l'Escola Annexa Joan Puigbert utilitzi el parc de Vista Alegre; l'Escola Domeny, el parc de Domeny; l'Escola Eiximenis, la plaça de Josep Pla; l'Escola Font de la Pólvora, la pista del barri; i l'Escola Verd, el parc de Vista Alegre o el parc del Migdia.

També es controlarà el trànsit en alguns punts com el Centre d'Educació especial Font de l'Abella, el Centre d'educació especial Palau i l'Escola Vedruna perquè no s'acumulin autocars i vehicles a les entrades i sortides dels alumnes. I a l'Escola Sagrada Família es condicionarà l'itinerari actual d'entrada, igual que a l'escola bressol Cavall Fort, on ja s'ha actuat, i a l'Institut Montilivi.

L'actuació és fruit d'un pacte del govern de JxCat amb el grup municipal d'ERC, en el qual es va acordar destinar 100.000 euros a millores en l'àmbit escolar i a adaptar els centres davant la situació generada pel coronavirus.