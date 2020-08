Pengen una foto del Suprem cap per avall al Pont de Pedra de Girona en protesta per la retirada del tercer grau

Manifestants convocats per la plataforma sobiranista Girona Vota han penjat una foto dels magistrats del Tribunal Suprem del judici de l'1-O cap per avall al Pont de Pedra de la ciutat en protesta per la retirada del tercer grau dels presos independentistes. La plataforma, dins la qual hi ha entitats com ANC i Òmnium, ha convocat com cada dilluns una concentració en suport als presos que ha derivat en una manifestació pel carrer Ciutadans i la Rambla de Girona. Com a acció sorpresa, alguns dels participants han col·locat una imatge dels membres de l'alt tribunal al pont de la localitat. Abans, els concentrats han llegit un manifest que denunciava "l'atac" del poder judicial espanyol amb la revocació del tercer grau dels empresonats.

Aquesta actuació, afirmen, va en contra el dret internacional i en contra "la lliberat de tots els ciutadans de Catalunya". "No podem esperar justícia d'aquest estat, ni de cap dels seus poders. És un absurd exigir-los justícia, ni acudir-hi en empara, en fer-ho estem blanquejant la seva prevaricació constant", han afirmat.

El jutge penitenciari va estimar la petició de la Fiscalia i ha retirat el tercer grau de Jordi Turull, Josep Rull, d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn i a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez la setmana passada. En canvi, Carme Forcadell i Dolors Bassa no han perdut el tercer grau perquè, en el seu cas, el jutge ha refusat actuar tal com demanava el fiscal.