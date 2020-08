Treuen a licitació per 974.000 euros els enderrocs de la incineradora

L'empresa pública Trargisa ha tret a licitació, per 974.810,05 euros (IVA inclòs), els enderrocs de i desmantellament de diferents parts de la incineradora de Campdorà, pas imprescindible per a la renovació de l'equipament d'acord amb la normativa de residus de la Unió Europea. Els treballs han de durar cinc mesos (no prorrogables) a partir de la signatura del contracte i les empreses interessades tenen fins al 23 de setembre per presentar les seves ofertes.

L'enderroc i desmantellament de part de la incineradora s'engloba dins del projecte de renovació de la planta, per tal de modernitzar-la i adaptar-la a les noves normatives europees sobre incineració de residus. L'equipament ja fa tres anys que està tancat, a l'espera d'una reforma que començarà d'aquí a uns mesos i que preveu estar enllestida l'any 2023. El cost total de la reforma ascendirà a 38,5 milions d'euros, onze més del previst inicialment, tot i que la major part es cobrirà amb una subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya, com és el cas del mateix enderroc.

Segons consta en la documentació de la licitació, les edificacions que es veuran afectades pel desmantellament i enderroc es poden agrupar en quatre àmbits: xemeneia, electrofiltres, l'edifici principal (forns i caldera) i l'edifici de la turbina. Tenint en compte que el termini de presentació d'ofertes s'acaba el 23 de setembre, la previsió és que l'empresa adjudicatària pugui començar els treballs d'enderroc al llarg de la tardor, preferiblement a l'octubre.



Ampliació del fossat

Posteriorment, està previst que a finals d'aquest 2020 les màquines puguin ampliar el fossat de la planta i canviar el pont de la grua. A partir de l'any vinent, es construirà el nou forn-caldera i es comprarà la nova turbina, el sistema de condensació i altres instal·lacions auxiliars. La previsió és que el muntatge i posada en funcionament de tots aquests equips es porti a terme entre els anys 2021 i 2022. Al llarg d'aquest període, també es milloraran les naus i s'adequarà el sistema de control a tots els canvis previstos, entre altres actuacions. Finalment, el 2023 es portaran a terme totes les tasques de comprovació necessàries per tal de poder posar en marxa la planta cap a mitjans d'any.

Totes aquestes actuacions formen part del projecte actualitzat per adaptar-se a la decisió de la Comissió Europea sobre les millors tècniques disponibles per a la incineració.



Tancada des de 2017

La incineradora de Campdorà va tancar per reformes a finals de l'any 2017 per començar a fer algunes de les anomenades «actuacions prioritàries» establertes en un primer projecte, que posteriorment s'ha hagut de reformar per adaptar-se a les directrius europees.

Tot plegat ha fet que la incineradora ja faci tres anys que està tancada sense que ni tan sols hagin començat les obres. Aquest fet ha aixecat les crítiques de Guanyem, a l'oposició, ja que mentre no ha estat funcionant la deixalleria els residus dels gironins s'han transportat a la planta de Vacarisses, al Vallès, fet que ha encarit un 7% la taxa d'escombraries. En aquest sentit, poc abans que l'equip de govern (JxCat) anunciés l'inici de la reforma, ara fa poques setmanes, havien criticat les «promeses incomplertes» de l'executiu de Marta Madrenas en aquest àmbit, tot lamentant que fos incapaç de «complir cap dels terminis fixats mentre les gironines i gironins continuen pagant més com a conseqüència d'això. També van criticar la «poca transparència i nul·la voluntat d'explicar la situació a la ciutadania».

En aquell moment, Guanyem va recordar que l'exvicealcalde Eduard Berloso va dir el gener del 2018 -poc després del tancament de la planta- que les obres de la incineradora de Campdorà començarien al cap de «tres o quatre mesos» i que anunciaven el tancament de la planta durant dos anys, tot i que a la pràctica s'allargarà durant sis anys.