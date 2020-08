21 multes a veïns de Santa Eugènia per llançar la brossa fora del contenidor

L'Ajuntament de Girona ha interposat 21 multes en un mes a veïns del barri de Santa Eugènia que llançaven les escombraries fora del contenidor. A principis de juliol, el consistori ja va anunciar que intensificaria els controls en aquesta zona per acabar amb l'incivisme, i evitar que les deixalles no es dipositessin allà on pertocava. Les sancions, com a mínim, són de 60 euros. D'ençà que es va començar a aplicar la mesura, la Policia Municipal ja ha aixecat onze actes i els agents ambientals, deu més. En paral·lel, la policia també ha interposat 94 denúncies contra gent que es nega a posar-se la mascareta i surt al carrer sense.

L'Ajuntament de Girona ha posat 21 multes per llançar les escombraries fora del contenidor al barri de Santa Eugènia. Concretament, la Policia Municipal de Girona ha aixecat onze actes i els agents ambientals, deu. La mesura es va començar a aplicar el 6 de juliol en aquesta zona de la ciutat perquè és on s'han detectat més casos d'incivisme.

En paral·lel a les sancions, el consistori està fent una campanya de sensibilització sobre la recollida selectiva i els voluminosos. Dues persones del barri informen els veïns sobre com s'han de separar les escombraries i què cal fer amb els trastos vells. A més, s'ha fet una bustiada informativa al barri.

Aquesta mesura s'estendrà a altres barris de la ciutat com Sant Narcís i en alguns punts de Pla de Palau on també existeix la problemàtica. L'Ajuntament també està elaborant l'estudi d'anàlisi de càrrega i d'ús de contenidors de Sant Narcís per detectar les hores i zones del barri en les quals s'acumulen més bosses i residus a fora dels contenidors.



94 denúncies per no dur mascareta

D'altra banda, la Policia Municipal de Girona ha posat 94 denúncies a persones que no duien mascareta i es neguen a posar-se-la quan surten al carrer. La setmana del 20 al 26 de juliol es van posar 27 denúncies i la setmana del 27 de juliol al 2 d'agost, en van ser 67. Durant els primers dies, després que el Govern decretés l'ús obligatori de la mascareta, els agents es van centrar a advertir aquelles persones que no la portaven o se la posaven malament (sense que els tapés el nas i la boca).