Liciten el subministrament d'uniformes i calçat per a la Policia Municipal de Girona

L'Ajuntament de Girona ha tret a licitació el contracte de subministrament d'uniformes, calçat i complement per als agents de la Policia Municipal. En total, el paquet es licita per 219.056,39 euros (IVA inclòs) i les empreses que vulguin optar-hi tenen fins al proper 10 d'agost per presentar les seves ofertes.

L'objecte del contracte es divideix en quatre lots: en primer lloc, sabates i botes; a continuació, l'uniforme de gala; el tercer lloc, la roba operativa, i finalment, les gorres, complements i equipament. Un cop finalitzada la comanda, l'empresa adjudicatària tindrà 60 dies per entregar el material corresponent a cadascun dels lots.

Inicialment, la durada del contracte serà d'un any i tres mesos. Tot i això, està previst que es pugui prorrogar per dues anualitats més, de manera que finalitzaria, com a molt tard, el 31 de desembre de 2023.