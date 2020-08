El nou Trueta, un projecte de «molts anys i molts governs»

Foto de família, ara sí, dels màxims representants del Govern català per segellar l'acord que ha de permetre aixecar el futur hospital Josep Trueta i el seu parc hospitalari en terrenys situats majoritàriament a Salt i, en menor mesura, Girona. Després que el passat 17 de juliol s'haguessin d'absentar de l'acte oficial de signatura del conveni, el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, van visitar ahir la zona on s'aixecarà el nou campus de la salut, i van refermar el seu compromís per destinar el pressupost necessari per tal que el nou Trueta sigui una realitat l'any 2028.

En un acte sense preguntes, Torra va agrair que hi hagi finalment s'hagi aconseguit un «consens de país» per desencallar el que, va augurar, serà el projecte «més important de les comarques gironines durant els propers anys». En aquest sentit, va agrair el «compromís» de les conselleries de Salut i Economia, així com dels ajuntaments de Girona i Salt, per «desencallar» la iniciativa, i va assegurar que aquest compromís s'haurà de veure reflectit en els propers pressupostos, tot i admetre que aquest serà un projecte «de molts anys i molts governs».

Durant la seva intervenció, Torra també va destacar el «vincle especial» que molts gironins tenen amb el Trueta i va reivindicar la tasca del doctor Trueta durant la Segona República, tant pel seu exercici de la medicina com per la seva «lluita política, molt estimable». D'altra banda, Torra també va voler subratllar «l'excel·lència i el talent» dels equips sanitaris de tots els hospitals, tant el Trueta com els comarcals, en la seva lluita contra la covid-19.

Per la seva banda, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va destacar que es tracta d'un acord «històric» que ha «superat les legítimes demandes locals» per aconseguir una «visió global» que tingui en compte tots els àmbits, inclòs el reforç de l'atenció primària. Aragonès també va agrair la «valentia» de tots els agents implicats per arribar a aquest acord, tot destacant el valor que s'hagi aconseguit, precisament, durant «les setmanes més difícils per al sistema sanitari» a causa de la pandèmia de la covid-19. Aragonès va deixar clar que es tracta d'un proejcte «ambiciós», ja que el futur Trueta i el seu parc hospitalari no seran només un projecte clau per a les comarques gironines sinó també «un projecte de país», on l'àmbit assistencial estarà lligat a la recerca científica i la docència amb les noves facultats de Medicina i Infermeria. Finalment, i com a responsable de finances de la Generalitat, es va comprometre a dotar el projecte del pressupost necessari, tot admetent que requerirà una «inversió significativa», malgrat que encara no se n'ha concretat la xifra.

Mentrestant, la consellera de Salut, Alba Vergés, va afirmar que lluïa «un gran somriure» sota la mascareta per haver pogut «falcar un projecte tan important per al país». «Nosaltres teníem clar que el projecte s'havia de formar a través d'un acord imprescindible entre les administracions del país», va assenyalar. En aquest sentit, també va destacar que el nou parc hospitalari combinarà l'assistencia amb la recerca i la ciència, i va considerar que el futur ha de passar per l'equitat «social, de gènere i també territorial».

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, va mostrar ahir un cop més la seva satisfacció perquè el nou hospital s'ubiqui finalment al sector sud del seu municipi, i va manifestar que serà el projecte més important en els propers 30 anys per a les comarques gironines. Viñas va vaticinar que el futur Trueta serà un «nou hospital de primer nivell, un referent a escala nacional», un «punt de trobada» que permetrà crear sinergies entre diferents actors.

Finalment, el director del Servei Català de Salut, Adrià Comella, va fer una breu presentació del projecte i va argumentar, de nou, que l'espai disponible ha estat el factor decisiu que ha fet decantar la balança cap als terrenys situats al sud de l'àrea urbana. «Era la decisió òptima», va indicar.