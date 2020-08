Santa Llúcia: de capella a laboratori de formats digitals

La capella de Santa Llúcia de Girona es convertirà en un nou espai-laboratori per tal que talents emergents puguin desenvolupar nous formats digitals. L'Ajuntament de Girona ja ha aprovat el projecte, que forma part del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial d'indústries culturals i creatives que tindrà com a epicentre l'antic cinema Modern, espai del qual la capella de Santa Llúcia serà complementari.

Segons ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, Santa Llúcia -capella que es troba situada als jardins de John Lennon- es convertirà en un espai polivalent per a la recerca i desenvolupament de nous formats digitals. L'objectiu és que serveixi per donar suport als artistes per tal que puguin treballar i difondre les seves obres.

El consistori ja ha donat llum verda definitiva al projecte de construcció del nou espai, que, segons indica Plana, comptarà majoritàriament amb elements mòbils per tal que pugui acollir múltiples formats artístics i, si és necessari, albergar de forma simultània els treballs de dos o més artistes i diferents activitats culturals, tot facilitant així també l'intercanvi d'experiències entre les diferents disciplines. Un cop comencin les obres -que encara no tenen data d'inici-, Plana calcula que el nou espai trigarà entre sis i set mesos en convertir-se en realitat. Els projectes digitals que s'hi desenvolupin, assenyala la regidora, podran ser compatibles amb altres disciplines artístiques.

D'aquesta manera, el consistori gironí reafirma la seva aposta per les indústries culturals com un dels sectors estratègics de la ciutat. En aquest sentit, Santa Llúcia serà un espai complementari al gran centre de referència en què s'ha de convertir l'antic cinema Modern, que serà la seu del nou centre d'arts i creació de la ciutat. A més, Plana també destaca les sinèrgies que es crearan amb el Bòlit, un altre dels espais culturals de la ciutat.