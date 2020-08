1.500 famílies de Girona ja han rebut ajudes d'emergència pels efectes de la covid-19

1.500 famílies de Girona ja han rebut ajudes d'emergència perquè la covid-19 els ha deixat sense ingressos. Aquestes ajudes urgents es donen a través de targetes moneder, on s'hi carreguen 30 euros setmanals per cobrir les necessitats més bàsiques (sobretot, menjar). "Són ajudes que responen a qüestions de supervivència", diu l'alcaldessa Marta Madrenas. L'Ajuntament ja preveu que, a partir de setembre, cada mes caldrà repartir fins a 300 noves targetes, perquè la crisi generada per la pandèmia anirà a més. L'alcaldessa, de fet, es mostra "molt preocupada" per l'impacte que la covid-19 tindrà damunt el comerç i el turisme, sectors que representen fins al 30% del PIB de la ciutat i dels quals en depenen molts altres negocis.

Les ajudes d'emergència per la covid-19 que va crear l'Ajuntament de Girona es donen a través de targetes moneder. S'hi carreguen 30 euros setmanals, sovint durant un mes, que passen a ser-ne 60 si es té més d'un fill o despeses superiors. "Es destinen a cobrir les necessitats més bàsiques", explica l'alcaldessa.

Aquestes targetes moneder complementen altres ajudes que es donen des de serveis socials, com les ordinàries d'urgència o les cistelles de menjar. En aquest cas, però, els tràmits administratius fins que s'atorguen duren unes tres setmanes. "En canvi, les targetes moneder permeten donar una resposta immediata, d'avui per demà, a aquells qui s'han quedat sense ingressos per la pandèmia", concreta la regidora de Drets Socials, Núria Pi.

D'ençà que va començar l'estat d'alarma i fins a l'agost, ja hi ha hagut 1.489 famílies gironines que han hagut de recórrer a aquest suport econòmic d'emergència (que sumen 4.501 adults i infants). Són aquells a qui l'impacte econòmic de la covid-19 ha tocat de ple i que han necessitat recórrer als serveis socials per sobreviure.

El perfil dels qui reben les ajudes d'emergència és molt heterogeni: mares que depenien de l'economia submergida (cuidant gent gran o fent neteges), famílies monoparentals, d'altres que tenien ingressos mínims... Però també d'altres que tenien feines estables, o que treballaven al sector turístic, i a qui la pandèmia ha deixat immersos en un ERTO o els ha abocat a l'atur.



Fins a 900.000 euros

Fins ara, l'Ajuntament ha destinat 179.892 euros a aquestes ajudes d'emergència. I durant aquest agost, el consistori preveu donar 150 targetes noves (per a les quals ja hi ha partida assignada). A partir de setembre i fins a finals d'any, però, l'Ajuntament calcula que cada mes caldrà donar 300 targetes noves –part de les quals, a gent que ja n'havia rebudes- perquè l'impacte econòmic de la pandèmia anirà a més.

L'alcaldessa de Girona recorda que a aquestes ajudes "estrictament d'emergència" cal sumar-hi les altres que es donen des de serveis socials (lloguers, serveis bàsics, complements de beques menjadors...). "Hem incrementat en 900.000 euros el pressupost destinat a aquesta àrea; la nostra prioritat és atendre les persones", subratlla Madrenas.

L'alcaldessa ja avança, a més, que a partir de setembre caldrà reequilibrar el pressupost. Madrenas explica que, fins ara, s'han anat revisant els comptes cada quinze dies, i que aquelles partides que no s'han gastat arran de la pandèmia, s'han anat derivant. "Per exemple, els diners que destinàvem al 'Temps de Flors' els hem redirigit al programa Girona Actua, amb l'objectiu de fomentar la contractació", explica Marta Madrenas.

Al setembre, però, l'alcaldessa afirma que es farà "una anàlisi molt acurada" dels comptes, per veure de quina manera es poden reequilibrar. "Ho farem de manera consensuada, parlant amb l'oposició, però el que tenim clar és que aquest ajuntament no deixarà de protegir les persones", concreta Madrenas.

Sí que puntualitza, però, que allò que no es podrà fer –perquè la llei no ho permet- és redirigir els recursos destinats a inversions cap a d'altres conceptes. "Això és impossible, no es pot fer perquè està prohibit", diu l'alcaldessa. I en aquest sentit, Madrenas lamenta haver-se hagut d'escoltar propostes "demagògiques" que plantejaven deixar de fer obres i destinar els diners a crear ajudes. "Una inversió sí que la pots canviar per una altra, però no la pots fer servir per crear ajudes", explica.



"Molt preocupada"

L'alcaldessa no amaga la preocupació per l'impacte econòmic que la covid-19 tindrà damunt la ciutat. "Estic molt preocupada, només cal passejar-se per la Rambla per veure les persianes abaixades que hi ha", diu en referència al tancament de botigues i negocis arran de la pandèmia.

Madrenas recorda que, a Girona, el comerç i el turisme representen el 30% del PIB de la ciutat. I ja avança que, sens dubte, l'impacte de la crisi serà "molt important". "Es fa evident que el sector turístic té una importància que no és menor", diu l'alcaldessa. "I això també ens ha de fer reflexionar al voltant d'aquelles tesis turismofòbiques, perquè cap sector, gestionat responsablement, és sobrer", hi afegeix.

Per superar l'atzucac que pot deixar la pandèmia, l'alcaldessa de Girona demana a la Generalitat i a l'Estat que articulin ajudes per als sectors econòmics afectats. "Els ajuntaments tenim les eines que tenim, i no en fem prou per ajudar com voldríem les empreses; no tenim ni la capacitat ni les competències", lamenta l'alcaldessa.