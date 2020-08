Guanyem Girona demana que s'investigui la fugida del Rei emèrit

Guanyem Girona presentarà en el proper ple una moció per «condemnar la fugida del Rei emèrit Joan Carles de Borbó i per demanar una investigació sobre la gestió feta per part del Govern espanyol». El portaveu del grup, Lluc Salellas, considera que «la gravetat dels fets obliga tots els grups polítics i a tots els nivells institucionals a expessar una condemna ferma».

«Qui va ser el Rei espanyol durant gairebé 40 anys ha fugit de la justícia amb la complicitat del Govern del PSOE i Unides Podem i de l'actual monarca, Felip VI», ha criticat Salellas. En aquest sentit, el cap de l'oposició considera «inacceptable» que l'executiu i la Casa Reial «hagin assistit Joan Carles en l'escapada», i per això creu que és «imprescindible» que s'obri una investigació per «determinar quin paper hi ha jugat cadascú, aclarir si en l'evasió s'hi van destinar recursos econòmics o humans públics, si en el seu amagatall el Rei disposa de personal que el protegeix pagat pel contributent i si es va permetre que s'endugués la fortuna per la qual se'l busca».

El text que Guanyem portarà al plenari recupera una moció aprovada al ple de 2016 on es demanava a la Casa Reial i la Fundació Princesa de Girona que renunciessin a utilitzar el nom de la ciutat, i sol·licita a l'Ajuntament que torni a fer arribar la petició a ambdues institucions. «Això és l'enèssima prova que l'assoliment de la República Catalana és l'única via per desempallegar-se d'institucions caduques i irreformables», conclou Salellas.