La UdG crea un itinerari virtual pels deu barris de la ciutat

Un projecte de la Universitat de Girona (UdG) en col·laboració amb l'Ajuntament permet visitar deu barris de la ciutat a través de vuit rutes diferents. Itineraris pels barris de Girona és una plataforma digital accessible des de qualsevol dispositiu, que recorre de manera virtual els carrers, places i monuments dels barris de la ciutat. També afegeix la veu de personatges representatius de cada zona. El projecte inclou rutes per Font de la Pólvora, Pont Major, Germans Sàbat, Montjuïc, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, Sant Narcís, Torre Gironella, Les Pedreres i Vila-roja. L'objectiu, a banda de realitzar els itineraris virtuals, és poder fer-los de presencialment en el futur, amb la participació, si s'escau, dels veïns de cada barri.

Es tracta d'un treball, concebut i dirigit pel director científic del Campus de Comunicació Cultural i Corporativa de la UdG, Lluís Costa, i es va plantejar en el context d'una assignatura del Grau de Comunicació Cultural de la Facultat de Lletres i hi han participat 40 alumnes, a més dels investigadors Francesc Casadellà i Marta Faixedas i el tècnic audiovisual Joan Roura.

El projecte s'inscriu en una experiència iniciada el curs passat, amb una metodologia similar, i que sota el títol de La història de la ciutat de Girona a través dels seus mitjans de comunicació proposava un recorregut per diversos esdeveniments de la història de la ciutat.

Itinerari pels barris de Girona vol acostar el coneixement generat des de la universitat a la societat gironina i planteja recursos d'innovació docent amb la fórmula de l'ABP (Aprenentatge Basat en Projectes).

Des de l'Ajuntament de Girona destaquen que es tracta d'una iniciativa que «dona vida als diferents barris» de la ciutat, a més de difondre'n les particularitats i història.