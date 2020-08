Unes 300 persones es concentren a Girona contra la monarquia i cremen fotos dels reis Felip i Joan Carles

Unes 300 persones han participat aquest diumenge en una concentració contra la monarquia espanyola a la Plaça del Vi de Girona. Durant l'acte s'ha llegit un manifest i després els assistents han cremat fotografies dels reis Felip i Joan Carles. "Que caigui la monarquia, pare i fill", han reclamat els manifestants que han cridat proclames en favor de la república catalana i en contra dels "partits que aguanten la corona".

Durant la concentració, que ha durat poc més d'un quart d'hora, també s'ha reivindicat "el mandat popular de l'1 d'octubre" i s'ha reclamat que es faci efectiu. "La ciutadania catalana ha deixat clara la seva oposició frontal a la monarquia espanyola i la seva adhesió a la república catalana", assenyala el manifest.

L'escrit també recorda "l'espiral repressiu" per part de l'estat espanyol contra l'independentisme i, per això, ha apostat per "afrontar l'embat final contra l'Estat' per poder fer "efectiva" la república catalana.

Els organitzadors també han exhibit una guillotina amb un ninot simulant el Rei i han acabat l'acte cantant els Segadors, i amb crits en favor de la independència.