El Consell d'Educació, preocupat per les preinscripcions al Xifra i la Balandrau

El Consell Municipal d'Educació (CME) de Girona ha mostrat la seva preocupació per les baixes xifres de preinscripció a l'escola Balandrau i a l'institut Narcís Xifra. «Arran de l'experiència d'aquests dos cursos, es constata que amb els conflictes de planificació oberts i mediàtics, sense un consens previ, els que n'acaben sortint perjudicats són els centres educatius afectats», assenyalen en l'acord sobre els resultats de preinscripció, aprovat en la sessió plenària del dia 16 de juliol. En el cas de la Balandrau, l'anunci del Departament de suprimir la línia de P-3 de cara al proper curs va provocar les protestes de les famílies, que van témer que es pogués acabar tancant l'escola. Finalment, Educació va fer marxa enrere i va anunciar que es mantindria P-3 durant el curs 2020-2021, tot i que les famílies desitjarien un compromís per més temps. En el cas del Narcís Xifra, la creació del nou institut de Sarrià de Ter va posar el professorat en alerta, tot alertant que bona part dels alumnes d'ESO se n'anirien i s'obriria la porta a la segregació.

En el document, el Consell constata que els resultats de la preinscripció són «sorprenents i no esperats» en alguns centres, i afirma que «preocupen especialment» les dades de preinscripció a la Balandrau i el Xifra. «Malauradament s'han confirmat els pronòstics del Consell respecte a la baixa preinscripció de l'institut Narcís Xifra, en contra del que plantejava el departament, donat que no ha estat una opció preferencial per a les famílies provinents de l'escola Balandrau», assenyalen. En aquest sentit, consideren que el baix nombre de preinscripcions «confirma que no s'han produït els canvis oportuns i promesos al centre, ni l'acompanyament adequat a les famílies de la zona». Per això, una de les peticions que fan és «dotar d'un projecte potent i adient» al Xifra, tot donant també resposta als temes pendents de planificació educativa a la resta de sectors de la ciutat.

D'altra banda, i després de les polèmiques que hi va haver l'any passat davant l'anunci -posteriorment rectificat- de suprimir línies de P-3 a les escoles Balandrau, Marta Mata i Montfalgars, el Consell demana no es retalli cap línia de P-3 (i tampoc de primer d'ESO) com a conseqüència del resultat del procés de preinscripció, i més tenint en compte la incertesa de les ràtios que s'hauran d'adoptar aquest proper curs a causa de la crisi de la Covid-19. És per això que acorden «mantenir totes les línies de la ciutat i revisar a la baixa les ràtios de tots els centres de la ciutat, aprofitant la davallada de la natalitat».

Una altra constatació a partir de les preinscripcions és el desequilibri de les peticions als diferents centres, tant a infantil com, molt especialment, a secundària. «Alguns casos han resultat molt desequilibrats; uns centres amb força excedents de sol·licituds i altres amb bastant baixa sol·licitud», indiquen. És per això que, segons assenyalen, «caldrà fer una tasca important de reequilibrar els resultats». En aquest sentit, afirmen que durant el primer trimestre del curs vinent caldrà «realitzar una prèvia, consensuada i adequada planificació de les línies de la ciutat a fi de garantir l'equitat i l'equilibri de resultats als centres». També creuen que s'ha de «planificar i millorar la tasca d'informació i acompanyament a les famílies» per tal d'afavorir una bona preinscripció i matrícula.