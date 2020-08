On han anat els 38 milions de l'ONCE, a Girona o a Salt?

Butlleta de l'Eurojackpot. La gironina Rosa Pinto va vendre, aquesta setmana, a Girona o Salt, una butlleta de l'Eurojackpot premiada amb més de 38 milions d'euros, el pot més gran donat per l'ONCE a Catalunya en els seus 82 anys d'història

Una butlleta venuda a Girona o a Salt, més de 38 milions d'euros i un únic guanyador del pot més gran de la història de l'ONCE a Catalunya. No se sap qui és l'afortunat, si és veí de Girona, de Salt o d'alguna de les poblacions del voltant. El que és segur és que una combinació guanyadora de set números l'ha convertit en una de les persones més riques de la comarca de la nit al dia.

Una fortuna repartida per Rosa Pinto, una venedora de l'ONCE amb 17 anys d'experiència que ahir mostrava felicitat i sorpresa a parts iguals. «Sento molta alegria. No he dormit en tota la nit de l'emoció d'haver fet tan feliç algú en els temps que estem vivint», va explicar la Rosa a Diari de Girona encara sense creure's del tot la sort repartida a través d'una única butlleta de l'Eurojackpot.

Una sensació que no li resulta nova del tot, ja que fa 16 anys ja va repartir 35.000 euros a la zona de Santa Eugènia de Girona. «Aquella vegada tampoc vaig poder dormir de tan contenta que estava, però això és diferent. És un premi que et canvia la vida», celebra Pinto, que viu a Girona i que assenyala que ha estat un any «molt dur», sobretot pel confinament i la crisi sanitària provocada per la covid-19.

Des del quiosc del carrer Bastiments, número 9, on divendres va fer una substitució, Pinto celebrava ahir la notícia acompanyada pel seu marit, la seva cap, periodistes i alguns veïns de la zona que es van apropar a felicitar la venedora o, simplement, a fer el tafaner. «Alguns pregunten quan el vaig vendre o a qui», diu Pinto.

El que no sap aquesta venedora és si la combinació -4, 9, 15, 24, 28 i els sols 2 i 6- la va vendre a Salt, on treballa habitualment al Passeig dels Països Catalans, 18, o a Girona. «He venut molts números aquesta setmana tant a Salt com a Girona, però crec que aquest número el vaig fer automàtic i no crec que la persona fos compradora habitual», explica. I és que no queda clar on es va vendre exactament el cupó afortunat amb 38.145.589,70 euros. Mentre a la web de resultats de l'Eurojackpot s'indica que va ser a Salt, en el comunicat emès per l'ONCE es diu que va ser a Girona.

En tot cas, els habitants d'una població i l'altra ahir estaven pendents de qualsevol detall que els portés a conèixer la identitat del nou milionari o milionària. Alguns per curiositat i altres, també, amb enveja sana. Mentrestant, a Salt, la Rosa va seguir treballant ahir, tal com fa diàriament, amb l'esperança de poder repartir més fortuna entre els seus clients en un futur pròxim.

El segon premi més gran aconseguit amb l'Eurojackpot a Catalunya es va repartir l'octubre del 2015 i va deixar 31,5 milions d'euros al carrer Europa cantonada Joan Güell del barri de les Corts de Barcelona, en el punt de venda del venedor Antonio Rodríguez. Fa poc, també un veí de barri de Bellvitge de l'Hospitalet va ser afortunat amb més de 7 milions d'euros del premi de segona categoria (5 + 1 encerts) i es va quedar a només un número de guanyar el pot rècord de 90 milions d'euros que posava en joc l'Eurojackpot.