L'educació en el lleure, plantant cara a la covid

Aquestes darreres setmanes hem pogut veure, novament, grups d'infants i joves recuperant places, carrers, pavellons, espais joves i centres cívics de la nostra ciutat. En definitiva, hem tornat a veure els nostres nois i noies recuperant els seus espais de socialització i de lleure, sempre tan importants, però imprescindibles després de fer front a mesos de confinament. Per fi, després de mesos, hem recuperat l'activitat educativa presencial.

La covid-19 segueix burxant i penetrant en tots els espais públics i privats, sense treva. Però això no ha impedit tirar endavant les propostes d'activitats d'estiu per a infants i joves del Programa Municipal de Vacances o les ofertes de diferents entitats privades de lleure i esport a la ciutat de Girona. Els nois i noies que ho han fet possible han hagut de reduir places, adaptar activitats o incorporar protocols de seguretat sanitària. S'han enfrontat a la mal anomenada «nova normalitat» posant en pràctica qüestions com els grups de convivència, l'aïllament en situacions de detecció de casos positius o simplement de simptomatologia de risc. Han anat més enllà del que requeria la seva feina. I crec que les famílies hem entès perfectament el que aquestes mesures suposaven, hem col·laborat i hem agraït immensament la naturalitat com han afrontat les dificultats, fent que els infants i joves no visquessin aquestes situacions amb cap mena de dramatisme, incertesa o por.

Perquè sí, la cosa va d'això, d'adaptar-se a la nova realitat. Una adaptació que tota societat està obligada a fer davant de moments de crisi o excepcionalitat. Així ho han entès en altres llocs on, sabent que l'educació en sentit ampli és un pilar de la societat, han posat recursos per poder oferir, en condicions de seguretat, espais educatius per a infants i joves, especialment als més vulnerables.

Sabem que el lleure no és només fer cantar i jugar els infants. Sabem, també, que l'escola no és només una institució d'instrucció, de transmissió de continguts. L'escola, l'esplai, el club, són espais de socialització primària, espais relacionals de primera categoria. És allà on els infants i joves desenvolupen les seves competències socioeducatives bàsiques, juntament amb la família. Són institucions que ens fan únics i que ajuden a que hi hagi igualtat d'oportunitats. En definitiva, són espais que acompanyen en els processos psicosocials dels infants i joves i que aporten la seguretat i cobertura de necessitats bàsiques per als més vulnerables.

És per tot això que des de Gua­nyem Girona volem agrair immensament a tots els tècnics municipals, a les entitats de lleure i esport, als monitors i monitores i als voluntaris i voluntàries que hagin fet possible tornar a obrir aquests espais a les criatures durant l'estiu més complicat. Moltes i moltes gràcies.

Esperem que aquesta valentia i experiència serveixi d'exemple per dissenyar la tornada a l'escola al mes de setembre.