Guanyem Girona diu que la política de l'alcaldessa amb els pisos turístics és "incoherent"

Guanyem Girona ha definit com a "incoherent" la política de l'alcaldessa amb els pisos turístics. La formació municipalista critica la proposta que Madrenas ha fet en una entrevista a l'ACN, dient que s'està estudiant fixar un nombre màxim d'Habitatges d'Ús Turístic (HUT) al Barri Vell, i reclama que es tiri endavant una moratòria a tota la ciutat. Guanyem li recorda a Marta Madrenas que aquesta és, de fet. la proposta que recollia la moció que aprovada pel ple, que comptava "amb el suport de la majoria d'associacions de veïns i de les entitats a favor del dret a l'habitatge". A més, la formació creu que el fet que ara hi hagi HUT que s'estiguin redirigint cap al lloguer habitual dona més força per tirar endavant la suspensió de llicències.

Guanyem Girona ha criticat les declaracions de l'alcaldessa sobre els pisos turístics. La regidora Cristina Andreu ha definit com a "incoherent" la proposta de JxCat de fixar un límit de pisos turístics al Barri Vell.

"Al maig passat la majoria del ple va votar a favor d'una moratòria de pisos turístics a tota la ciutat; aquesta proposta, presentada per l'Associació de Veïns del Barri Vell, comptava amb el suport de la majoria d'associacions de veïns de la ciutat i de les entitats a favor del dret a l'habitatge", ha indicat Andreu. Per això, Guanyem exigeix a l'equip de govern "respecte a la integritat d'allò votat" i critica que l'alcaldessa vol "retallar allò que es va aprovar democràticament".

D'altra banda, Andreu ha definit la política en habitatge del govern de Madrenas de ser "fruit de la improvisació constant". Així, des de Guanyem troben "incoherent" que ara Madrenas vegi bé que arran a la pandèmia molts dels pisos turístics es redirigeixin cap a lloguer habitual. En declaracions a l'ACN, Madrenas assegura que això també redueix pressió damunt el barri.

"Si ara JxCat celebra que els pisos turístics es converteixin en habitatges d'ús residencial també ho hauria de fer durant la resta de l'any; per això s'ha de fer la moratòria", ha dit Andreu. La regidora també ha recordat que durant el confinament Guanyem Girona ja va posar sobre la taula una proposta perquè l'Ajuntament facilités el canvi d'usos dels pisos per augmentar el parc d'habitatges.

"Els beneficis són perjudicis"

Per últim, Guanyem celebra que "per fi el govern Madrenas admeti que hi ha tensió entre el turisme i l'habitatge residencial". "Tenir un 17% d'habitatges del Barri Vell dedicats als turistes és una exageració; Els beneficis que aporta el turisme es converteixen en perjudicis quan l'excés congestiona el barri i impedeix que les veïnes i veïns puguin tenir un dia a dia amb normalitat", ha indicat la regidora.

"No podem bolcar l'economia gironina al turisme com hem fet fins ara", diu Andreu. I hi afegeix: "La pandèmia ha demostrat la fragilitat del monocultiu del turisme".

Responent a les declaracions de l'alcaldessa, Guanyem diu que l'Associació de Veïns del Barri Vell ha exigit a l'Ajuntament "acompliment, prudència i respecte" i que es faci la moratòria mentre no s'enllesteixi l'estudi de l'impacte dels pisos turístics que van acordar Guanyem Girona i JxCat. En aquest punt, Guanyem ha informat que l'estudi ja s'està redactant. Per la seva banda, l'entitat a favor del dret a l'habitatge '+Barri -Pisos Turístics', també segons Guanyem, es mostra "en profund desacord amb gran part de les afirmacions de Marta Madrenas".