Descobreix els cinc habitatges més cars en lloguer a Girona

En els últims anys, el nombre de gironins que prefereixen llogar un immoble abans que comprar-lo ha anat en augment. Sigui per necessitat econòmica, o bé, per convicció, l'any 2019, respecte a l'any 2014, el nombre de persones que vivien en lloguer a les comarques gironines augmentà un 13,4% segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Per molts, el preu del lloguer és un dels elements que primer valoren quan estan a la recerca d'un habitatge, no obstant això, per altres, el cost no suposa cap problemàtica. A la ciutat de Girona aquest fet és patent, on existeix un ventall de preus de lloguer dispar.

Si ens fixem en els 5 habitatges més cars que actualment estan disponibles per ser llogats al municipi de Girona, aquests són els següents:

Carrer de Santa Clara

3.000 € mensuals

Es tracta d'un pis cèntric de 226 metres quadrats amb 4 habitacions, 3 banys, 2 terrasses i aparcament. Amb vistes al riu Onyar, destaca per ser modern, transparent i lluminós. L'immoble de luxe, ubicat a la 1a planta de l'edifici, va ser construït l'any 2019 i actualment està sense moblar.

Carrer de Sant Josep

3.000 € mensuals

Al bell mig del Barri Vell, la casa, compta amb 300 metres quadrats, 4 habitacions, 3 banys, una terrassa, un ascensor, un pati amb una caseta amb funcions de rebost i un garatge. Davant la Plaça Pallol, la llar manté elements decoratius d'una reforma realitzada pel gironí Rafael Masó, un dels arquitectes catalans més destacats de principis del segle XX.

Carrer del Mas Abella

2.500 € mensuals

Al barri de Palau, tocant a Montilivi, es lloga aquest immoble de 500 metres quadrats amb 5 habitacions, 2 banys, 1 lavabo, garatge i jardí. La casa de tres plantes, sense moblar, disposa d'un soterrani de 130 metres quadrats amb 3 sales pensades perquè el llogater hi pugui realitzar una zona de gimnàs, un despatx, un espai de jocs o un rebost.

Carrer Camí Vell de Fornells

2.000 € mensuals

La casa de nova construcció, completament equipada, compta amb 200 metres quadrats, 3 habitacions, 2 banys, jardí, piscina privada i garatge. El preu de lloguer que s'ofereix per l'habitatge és de 2.000 €, no obstant això, cal sumar-hi 250 € mensuals de la tarifa plana de consum i 200 €, també al mes, pel servei de neteja setmanal, donant un import final de 2.450 € mensuals. Amb aquestes condicions, el contracte mínim és de 12 mesos, però l'immoble també pot ser llogat amb contractes de 3, 6 o 9 mesos.

Carrer de Lola Anglada

2.000 € mensuals

Es tracta d'una casa amb 459 metres quadrats, 6 habitacions, 3 banys i jardí. Ubicada en el barri de Palau, completament equipada, està segmentada per tres plantes: un soterrani, una planta baixa i un primer pis.

La recerca de les llars s'ha realitzat navegant pels portals de les principals empreses immobiliàries amb venda a la web, com Idealista, Fotocasa, Habitaclia, Pisos.com, Tucasa.com o YaEncontré, les quals són les immobiliàries amb més visites mensuals segons Similar Web, una empresa especialitzada en analítica en línia. Amb aquest mateix procediment, també observàrem les cinc cases més cares que es venen a la província de Girona.