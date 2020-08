El festival monar'T s'encomana al micromecenatge «online»

La segona edició del festival d'art mural i urbà del barri de Santa Eugènia i Can Gilbert, monar'T, ha iniciat una campanya de micromecenatge a partir de la plataforma Verkami per assumir les despeses del desplaçament, dietes i allotjament dels artistes que hi participen. Tal com destaquen els organitzadors, el projecte va néixer com una «iniciativa comunitària», cercant la implicació de tots els ciutadans, ja sigui en l'àmbit associatiu, d'entitats veïnals, socials i culturals, de serveis i d'administració, i en l'ambit individual i d'artistes. Per aquesta raó, busquen poder continuar incorporant aquesta «mirada comunitària» i garantir que la iniciativa pugui aportar un «plus» als i les artistes que hi participen.

L'objectiu del crowdfunding és aconseguir 3.000 euros i de moment, tres dies després de la seva obertura, ja han aconseguit 9 aportacions i més de 300 euros. Els mecenatges que ofereixen contenen tres samarretes i bosses diferents amb dissenys de les il·lustracions de Juanjo Valeros i Olga del Aguila, visites guiades al festival, impressions d'alta qualitat d'una de les obres a escollir, entre altres opcions, que inclouen fins i tot l'elaboració d'un mural de gran format.

Aquesta serà la segona edició del festival, tindrà lloc del 21 al 27 de setembre i té la intenció de «continuar posant al mapa de la ciutat de Girona un esdeveniment cultural de qualitat, utilitzant com a eix vertebrador un dels punts més interessants dels barris de Santa Eugènia i de Can Gibert: la seva riquesa i diversitat cultural».

Tal com asseguren els seus organitzadors, la proposta «busca l'equilibri» en tres eixos: el vessant artístic, cultural i comunitari. Per això els membres que configuren el grup motor de la iniciativa són: d'una banda, els veïns/es i artistes dels barris i de Girona, l'Associació d'Art Blau Blau i l'Associació Fent i Desfent; de l'altra, tots aquells veïns/es i les entitats culturals de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla, i per últim les dues associacions veïnals i totes aquelles entitats i serveis que configuren el teixit social dels dos barris, organitzats a través del PEIC (Pla d'Educació i Convivència i del Centre Cívic Santa Eugènia).

Tant els espais que s'intervindran com els 10 artistes i projectes que hi estamparan, van ser votats i escollits prèviament. Entre els espais elegits hi ha el mur del col·legi dels Maristes, que serà pintat per Juan Conde, una façana antiga d'una casa del carrer de Baix, per Aleix Font i Antonio Torralba, el CAP de Can Gilbert, el Centre Obert Güell i la plaça Pere Calders.



Embellir el barri

Un dels objectius principals del festival és visibilitzar la riquesa i la diversitat cultural que té el teixit social d'aquests dos barris, on la ciutadania es configura en un «veïnatge de procedència de 79 nacionalitats diferents». A més, també pretén embellir els barris, donant color a les parets, murs i persianes per «retornar la il·lusió al veïnat en la millora dels carrers i espais públics».

La iniciativa dona veu als artistes locals i també cedeix espais de visibilització a artistes de fora del territori i internacionals. El monar'T es resumirà en una setmana plena d'art, música i activitats per a tothom, com tallers familiars d'esprai i grafiti, jocs i contes d'arreu del món, visites guiades per l'itinerari del festival i una cloenda amb una festa de les Cultures i la Diversitat.