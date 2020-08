Finalitzen les obres per garantir la mobilitat accessible al CAP de Taialà

L'Ajuntament de Girona ha finalitzat les obres de rebaix de la vorera de la cantonada entre el carrer de Mas Catofa i el carrer de la Modeguera Gran, que ha de facilitar l'accés de les persones amb mobilitat reduïda al CAP de Taialà. Es tracta d'una de les propostes escollides pels veïns i veïnes del barri de Mas Catofa en la consulta dels pressupostos participats del 2019.Amb aquesta actuació, que té un cost de 18.775 euros, la ciutat compta amb un recorregut totalment accessible entre dos equipaments rellevants pels veïns i veïnes de la zona, el centre d'atenció primària del barri i el Pavelló Municipal Girona-Fontajau.



Un recorregut accessible

«Cada any destinem recursos a la millora de l'accessibilitat de les voreres i passos de vianants de la ciutat, amb obres als diferents barris. En aquest cas, i gràcies als pressupostos participats, hem pogut accelerar un projecte molt important per al sector de l'Esquerra del Ter i hem aconseguit que l'accés a un equipament tan important com el CAP sigui completament accessible», ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Marta Sureda.

A més, a través dels projectes de pressupostos participats dels anys 2016, 2017 i 2018, al barri de Mas Catofa pràcticament la totalitat de passos de vianants són adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.