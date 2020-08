L'Ajuntament calcula que s'ha reduït un 10% els habitatges buits a Girona en un any

Un estudi de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de Girona ha indicat que el nombre d'habitatges buits a la ciutat ha disminuït un 10,8% en l'últim any. Actualment hi ha 951 immobles sense habitar en el municipi, fet que contrasta amb els 1.437 que hi havia el 2012. De fet, en vuit anys aquesta xifra s'ha reduït un 33,8%. De tota manera, al llarg d'aquests anys, el nombre de pisos buits a la ciutat mai ha superat el 3% de tots els habitatges que hi ha. A dia d'avui l'UMAT estima que hi ha un 1,96% de tots els immobles construïts que estan buits. L'Ajuntament de Girona no té un registre d'habitatges buits i per això fa un procés de filtració progressiu de dades.

Per calcular el nombre de pisos buits es mira el padró, diversos registres com el d'aigua o el d'escombraries. L'Ajuntament concep que un habitatge està buit quan no hi ha cap persona empadronada i no s'hi fa cap despesa d'aigua corrent en un període mínim d'un any.

Per altra banda, l'estudi també detalla que hi ha 9.813 pisos ocupats per persones que no estan empadronades. Per aquest motiu, el consistori calcula que la ciutat compta amb 128.461 veïns reals, tot i que els empadronats són 101.947 habitants. Aquest càlcul es fa a partir de l'ocupació mitjana de cada habitatge a la ciutat (2,7 persones per cada immoble) i s'aplica als 9.813 pisos sense gent empadronada.